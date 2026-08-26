Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Comisión de Acusación pide asumir investigación contra Uribe por masacres en Antioquia

La solicitud se da luego de que la defensa del expresidente expusiera un conflicto en la competencia en relación con los casos que involucran las masacres de El Aro, La Granja y San Roque.

  • El expresidente Álvaro Uribe está siendo investigado por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque. Foto: Colprensa – Catalina Olaya
    El expresidente Álvaro Uribe está siendo investigado por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque. Foto: Colprensa – Catalina Olaya
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca (Cambio Radical), solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, remitir el expediente que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La petición se produjo luego de que la defensa del exmandatario radicara un memorial en el que pidió plantear un conflicto de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La solicitud se hace sobre el caso que vincula a Uribe con el delito de concierto para delinquir agravado, por hechos relacionados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro.

La Comisión señala que, de acuerdo con esa hipótesis, la presunta conducta habría culminado en 2003, cuando Uribe ya ejercía como presidente de la República. La Fiscalía decidirá si acepta o no la solicitud hecha por el Legislativo. De no hacerlo, este sería remitido a la Sala Plena de la Corte Constitucional.

En desarrollo...

Temas recomendados

Conflicto armado
Masacres
Cámara de Representantes
Fiscalía
Congreso
Comisión de Acusación
Colombia
Antioquia
Álvaro Uribe Vélez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos