¿Por qué los colombianos están prefiriendo República Dominicana? Los antioqueños ya representan el 26 % de los visitantes

*Invitado especial
Esta semana se realizó en Miami la cuarta edición del Trade Show organizado por el Ministerio de Turismo de República Dominicana. Desde allí se conectan aerolíneas, turoperadores, inversionistas y medios logrando un acceso directo a compradores claves en el mercado no solo de Estados Unidos, sino también del Caribe y Latinoamérica, por lo que Dominicana aprovecha esta vitrina para seguir mostrando sus bondades.
Por ejemplo, solo por mencionar el caso de Colombia, cerca de 395.119 personas eligieron ese país isleño entre enero y diciembre del año pasado. De ellos, el 26% fueron de Medellín, tras datos oficiales del Ministerio de Turismo de Dominicana, al agregar que en 2025 alcanzaron otra cifra de respeto a nivel global: 11.6 millones de viajeros eligieron sus costas, playas y ciudades para conocerlas y disfrutarlas.
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Por eso, justo para este evento, invitaron como embajadoras de este país a dos colombianas: la Señorita Colombia en 2014 y finalista en Miss Universo 2015, Ariadna Gutiérrez, quien evidenciaba sus dotes de bailarina al compás de un merengue y luego de una bachata; y Daniela Ospina, exvoleibolista de la Selección Antioquia, modelo y hermana del portero David Ospina quien cantaba mientras con sus manos elaboraba, guiada, un mamajuana de ron y después un casabe (pan hecho con harina de yuca).
“Me encanta este país. Hablar de su cultura, paisajes, de todo el crecimiento que ha tenido es algo muy bonito y es chévere compartir porque a través de las vivencias de uno, las personas pueden llegar a un lugar donde puedan cumplir sus sueños”, señaló Daniela, al mencionar que el ministro de turismo de Dominicana, David Collado, opera como si fuera el presidente del país, porque ve en su cartera la manera correcta de ver creer esa nación.