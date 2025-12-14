Mallorca, la isla de la calma en el Mediterráneo: conozca cinco lugares para visitar

*Invitación de Turespaña, Fundación de Turismo Responsable de Mallorca y Air Europa.
La escritora estadounidense Gertrude Stein (1874-1946) le escribió una carta a su amigo, el poeta inglés Robert Graves (1895-1985), con el fin de animarlo a que se mudara a la isla de Mallorca en 1929. Su frase fue tan contundente como atemporal: “Vete a Mallorca si eres capaz de soportar el paraíso”.
Hoy Mallorca sigue siendo un paraíso para quienes la descubren, con más de 300 playas, calas (tramos de bahía de forma redondeada), acantilados y la Serra de Tramuntana (Patrimonio de la Humanidad) para senderismo, pero además deliciosa comida mediterránea, respeto por el turista y cientos de planes en 3.640 km².
María Magdalena Sureda, guía turística de la isla, explica que este ha sido un espacio en el que ha pasado un montón de gente a través de la historia, “ha sido un cruce de caminos. Palma fue más importante que Barcelona durante siglos, porque era más rápido ir por mar que por tierra y todo lo que iba hacía España pasaba por Mallorca antes porque había grandes mercarderes y todo esto ha dejado huella”.