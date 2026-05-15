Así es la caminata para llegar al letrero de Hollywood y por qué vale cada kilómetro

La caminata prometía una ruta de senderismo llena de charlas y anécdotas. Decidí tomar el tour completo, el que llega hasta la cima y dura cerca de dos horas y media de caminata (hay otro que llega hasta la mitad y se hace en menos tiempo) para llegar a ver las famosas letras que se convirtieron en un símbolo de la era dorada del cine norteamericano, que tienen más de 100 años y que hasta han sobrevivido a actos vandálicos, el paso del tiempo y el olvido: el famoso letrero de Hollywood.
Quería hacer ejercicio, caminar, aprender y entender por qué un letrero tan básico, blanco, gigantesco y sin mucho sentido había inspirado alguna vez que una ciudad como Medellín, encerrada entre montañas, hubiera tenido su propio letrero hollywoodense por cuenta de una empresa textil que decidió financiar un aviso inmenso en la ladera oriental de la ciudad con las letras de la palabra Coltejer. Desde niña me habían dicho que el de Hollywood lo había inspirado, por eso quería verlo de cerca y si era con un guía, que me contara historias, mucho mejor.
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La cita fue acordada a las 10:30 de la mañana en la 6301 Innsdale Drive, la entrada de una casa y con una instrucción muy clara que llegó por Whatsapp por parte de Michaela, una de las guías del tour Hollywood Hikes: “No toque el timbre de esa casa ni de cualquier casa vecina y la esperamos en el letrero del oso que dice ‘prohibido fumar’ también conocido como el Smokey the bear”. El mensaje venía acompañado del enlace de la dirección en Google Maps y cuatro fotografías que ilustraban el lugar exacto del encuentro.