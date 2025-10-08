Trump asegura que no conoce a Bad Bunny y le parece “absolutamente ridículo” que se presente en el Super Bowl

“Nunca he oído hablar de él, no sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al ser consultado sobre la elección del cantante puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo del próximo Super Bowl.

Trump hizo estas declaraciones en una entrevista con el canal Newsmax, emitida la noche del lunes, después de que el presentador Greg Kelly mencionara que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) había escogido a “un tipo que odia a ICE” —el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas— y que ha acusado de racismo a distintos sectores en Estados Unidos.

Trump añadió que la NFL suele culpar a promotores externos por las decisiones de entretenimiento, aunque no precisó a quién se refería.