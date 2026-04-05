Tori Spelling, la actriz reconocida por “Beverly Hills, 90210”, sufrió un accidente de tránsito junto a sus cuatro hijos

La actriz y empresaria estadounidense Tori Spelling se encuentra hospitalizada debido a un grave accidente automovilístico ocurrido este jueves 2 de abril en California. La protagonista de la exitosa serie de los noventa Beverly Hills, 90210 viajaba acompañada por siete niños: cuatro de ellos son sus hijos y los otros tres son amigos. Lea: Nacho Vidal fue condenado a tres años de prisión por traficar con ‘cocaína rosa’ en España El accidente ocurrió en la tarde de este jueves en Temecula, California, y fue reportado inmediatamente a las autoridades. El portal especializado TMZ contó que fuentes cercanas narraron lo sucedido. La actriz, de 52 años, iba conduciendo su vehículo, que fue chocado por un conductor que, supuestamente, iba con exceso de velocidad y se saltó un semáforo en rojo. En las fotos que circulan en redes sociales puede verse que el vehículo con mayores daños fue el que causó el accidente.

Tras la llegada de las autoridades y del equipo médico, Spelling, sus siete pasajeros menores de edad y el otro conductor fueron evaluados y posteriormente remitidos al hospital para tratar cortes, moretones, contusiones y conmociones cerebrales. A pesar de esto, el reporte sobre la salud de la actriz y de los menores es positivo. Lo que no se conoce es cuáles cuatro de sus cinco hijos iban en el vehículo: Liam Aaron, de 19 años; Stella Doreen, de 17; Hattie Margaret, de 14; Finn Davey, de 13; y Beau Dean, de 9. Esta no es la primera vez que Spelling tiene un accidente en carro. En 2011, cuando estaba embarazada, chocó contra un muro mientras huía de los paparazzi. “Me persiguieron con los niños camino a la escuela. Intentaba alejarme de ellos y tuve un accidente bastante grande. Derribé toda una pared de la escuela”, contó ese año en X la actriz.