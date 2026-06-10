Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El puesto de votación en San Diego que desató polémica en Medellín tendrá modificaciones para la segunda vuelta

La Registraduría Nacional anunció cambios en la ubicación del puesto de votación del centro comercial San Diego, en Medellín, luego de las críticas y reclamos ciudadanos que surgieron durante la primera vuelta presidencial por las dificultades de acceso al lugar.

  • En las pasadas votaciones de primer vuelta, el puesto de votación del centro comercial San Diego fue trasladado al piso 11, dificultado el ingreso y generando largas filas para entrar. Foto: Cristian Álvarez.
    En las pasadas votaciones de primer vuelta, el puesto de votación del centro comercial San Diego fue trasladado al piso 11, dificultado el ingreso y generando largas filas para entrar. Foto: Cristian Álvarez.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

“Llevo 26 años votando acá y era súper fácil. ¡Y ahora pusieron la votación en el piso 11! Opción: escaleras. En los ascensores caben de a ocho personas”. Esa fue una de las tantas quejas que se escucharon el pasado 1 de junio en el centro comercial San Diego, uno de los puestos de votación más concurridos de Medellín.

Las imágenes de adultos mayores con caminadoras, bastones e incluso sillas de ruedas intentando llegar a sus mesas dieron la vuelta a las redes sociales y desataron una ola de críticas contra la ubicación escogida para la jornada electoral.

Tras la controversia, la Registraduría Nacional decidió trasladar nuevamente el puesto de votación al primer piso del centro comercial para la segunda vuelta presidencial del próximo 15 de junio.

También le puede interesar: Atento | Congestión en el C.C. San Diego por cambio de lugar de las mesas de votación: las pusieron en el piso 11

Durante la primera vuelta, cientos de ciudadanos denunciaron largas filas, congestiones y dificultades para acceder a las mesas instaladas en el piso 11 del complejo comercial. Aunque el lugar cuenta con ascensores, estos solo llegan hasta el piso 9 y tienen una capacidad limitada, por lo que los votantes debían recorrer los dos pisos restantes por escaleras.

La situación afectó especialmente a personas mayores, ciudadanos con movilidad reducida y mujeres embarazadas. Además, algunos veedores electorales advirtieron que la ubicación podría representar dificultades en materia de evacuación y atención de emergencias debido a la alta concentración de personas.

Las quejas llevaron a que la Alcaldía de Medellín solicitara formalmente a la Registraduría revisar la ubicación del puesto. El alcalde Federico Gutiérrez informó que elevó la petición el pasado 2 de junio, apenas un día después de la jornada electoral.

“El puesto de votación de San Diego vuelve al primer piso para la segunda vuelta presidencial. Gracias a las quejas de la ciudadanía y a la solicitud que realizamos ante las autoridades electorales, regresará al primer piso, como históricamente ha funcionado, facilitando el acceso de miles de ciudadanos, especialmente adultos mayores y personas con movilidad reducida”, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales.

Gutiérrez también agradeció al registrador nacional, Hernán Penagos, por atender el reclamo ciudadano y adoptar la medida antes de la jornada definitiva que definirá al próximo presidente de Colombia.

En medio de la polémica, el centro comercial San Diego aclaró que la ubicación de las mesas fue una decisión exclusiva de la Registraduría Nacional y que el establecimiento únicamente facilitó los espacios requeridos para el desarrollo de la jornada electoral.

Lea más: Centro Comercial San Diego se pronuncia tras denuncias por congestión en jornada electoral y traslado de mesas

Con el regreso del puesto al primer piso, las autoridades esperan evitar las aglomeraciones y los problemas de movilidad observados durante la primera vuelta. Este punto suele concentrar cerca de 20.000 votantes, lo que lo convierte en uno de los puestos electorales con mayor afluencia de la capital antioqueña.

La expectativa es que el cambio permita agilizar el ingreso de los ciudadanos, mejorar las condiciones de accesibilidad y garantizar una jornada electoral más cómoda y segura para todos los electores.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Entérese: Falsa alarma: esto tendría que pasar para que Petro salga del cargo, no es inmediato y no está en manos de una sola congresista

Preguntas y respuestas

¿Dónde estarán ubicadas las mesas de votación en San Diego?
Las mesas volverán al primer piso del Centro Comercial San Diego para la segunda vuelta presidencial del 15 de junio.
¿Por qué hubo polémica en la primera vuelta?
Porque las mesas fueron ubicadas en el piso 11, lo que generó congestiones, largas filas y dificultades de acceso para numerosos votantes.
¿Quién solicitó el cambio del puesto de votación?
La Alcaldía de Medellín pidió formalmente a la Registraduría revisar la ubicación tras las quejas ciudadanas registradas durante la jornada electoral.
¿Cuántas personas votan en San Diego?
Este puesto concentra aproximadamente 20.000 electores y es uno de los más concurridos de Medellín.
Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Noticias Medellín
Medellín hoy
Puesto de votación
Votación
Candidatos
Elecciones 2026
Centro comercial
Elecciones
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial
Medellín
Federico Gutiérrez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos