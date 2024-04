The Ones Who Live, la secuela de The Walking Dead ya tiene fecha de estreno para Colombia El canal de televisión AMC lanzará esta nueva producción para contar la historia de Rick Grimes y Michonne, dos de los personajes más queridos por fans de la saga.

Andrew Lincoln interpretará de nuevo a Rick Grimes en The Walking Dead: The Ones Who Live. FOTO: Cortesía AMC

La serie se podrá ver todos los lunes, desde el 22 de abril, por la pantalla de AMC y contará con repeticiones los sábados a medianoche. FOTO: AMC