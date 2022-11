Pryce hizo esta aclaración al preguntarle sobre la expectativa global que existe hoy, con la muerte de la monarca, ante esta quinta entrega de The Crown : “Especialmente como dices, después de la muerte de la reina, hay una enorme expectativa por parte de la audiencia sobre lo que van a ver y cómo se retrata a la reina, pero como terminamos de hacer la quinta temporada seis meses antes de su muerte nada ha cambiado y en realidad no hay nada que deba o pueda cambiar”. Ni siquiera para la que sigue, la sexta temporada, la que se supone será la última.

Sobre llegar a un papel que ya tuvo dos rostros diferentes y continuar el legado (las dos primeras actrices han sido premiadas por sus interpretaciones de la reina Isabel II), Staunton considera que tanto ella como Jonathan Pryce han hecho mucho teatro y han interpretado personajes que mucha gente ha hecho antes: “Entonces sí, eres consciente de ello y puede que los hayas visto, pero hay que dejarlos de lado y volver a la historia o al personaje original y, por supuesto, los dos vimos The Crown desde el principio, pero entonces dices: ‘Bueno, no puedo mirar sus actuaciones. Tengo que mirar a la persona real y empezar desde ahí’ y eso fue lo que hicimos”.

Lo natural para Pryce, que recibe el legado de Matt Smith y Tobias Menzes, es que cada actor retrata su versión de Felipe, la reina o de quien sea, “en particular no sentí ninguna responsabilidad de pensar en cómo Tobias lo interpretó, porque ahora estoy en una fase diferente de la vida de Felipe. Estoy interpretando a alguien de mi edad y que tenía una sensibilidad similar a la vida, sin embargo, y es verdad como dice Imelda, el teatro clásico te da tantos personajes hechos antes y no piensas en cómo lo hicieron los demás, de hecho, haces lo contrario. No miras hacia atrás. Y no miré hacia atrás a las temporadas anteriores antes de empezar con esta, por muy buenas que fueran”.

Un punto que ambos resaltan es el trabajo con los acentos. Imelda cuenta que tuvo mucho tiempo de práctica con “el maravilloso entrenador de dialecto, de voz, William Conacher”. Él le puso la voz de la reina cuando tenía 21 años y le dijo que no tenía que hablar así, pero si tener ese tono en su memoria para construir la voz y el tono que querían.