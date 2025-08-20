x

Golpe al crimen organizado en el Oriente antioqueño: Policía capturó a 37 personas en una misma semana

Dentro de los detenidos hay varias personas señaladas de pertenecer a grupos como el Clan del Golfo y Los Chatas.

  • En los operativos fueron incautadas cuatro armas de fuego. FOTO: Cortesía Policía Antioquia
    En los operativos fueron incautadas cuatro armas de fuego. FOTO: Cortesía Policía Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

En una redada realizada en varios municipios, la Policía logró capturar a 37 personas señaladas de estar vinculadas al crimen organizado en la subregión del Oriente antioqueño.

Uno de los más grandes operativos se desarrolló simultáneamente en los municipios de Rionegro, Marinilla y Guarne el pasado 12 de agosto, arrojando como principal resultado la captura de 7 presuntos integrantes de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo.

Le puede interesar: Así se mueve el Clan del Golfo para generar terror en seis subregiones de Antioquia

Según informó la Policía, en dicho operativo se le seguía la pista a varios de los presuntos implicados en el homicidio y el desmembramiento de un presunto integrante de la banda El Mesa, uno de los grupos con los que el Clan del Golfo se disputa el control territorial del Oriente antioqueño.

En la acción, en el que se logró capturar a un hombre presuntamente conocido en el bajo mundo como alias MacGyver, las autoridades señalaron que se logró incautar armamento empleado para cometer crímenes, como dos pistolas, tres armas traumáticas modificadas, un rifle de copas, así como varios implementos como seis motos, cinco radios, todo tipo de herramientas y hasta un visor nocturno.

De igual forma, en la acción se incautaron 180 dosis de drogas ilegales y más de $6 millones en efectivo, presuntamente provenientes de rentas ilegales.

Siga leyendo: Desalojo en Antioquia: cuatro policías heridos en enfrentamientos con manifestantes en Segovia

Otro de los grandes operativos realizados durante la última semana tuvo lugar en el municipio de Guatapé, en donde las autoridades tendieron una redada sobre tres personas señaladas de pertenecer a la banda Los Chatas.

En este operativo, además de la aprehensión de un adolescente, también se incautaron 219 gramos de drogas ilegales y $2 millones en efectivo.

Finalmente, el pasado 14 de agosto, la Policía también logró capturar a tres personas que presuntamente estarían implicados en una cadena de robos a casas, logrando recuperar múltiples joyas, relojes y herramientas que costarían más de $12 millones.

Lea además: Policía interceptó un camión que iba para Medellín lleno de ropa de contrabando avaluada en casi $2.500 millones

En total, señaló la Policía, de las 37 capturas que se lograron durante la última semana, 13 terminaron en medida de aseguramiento en centro carcelario.

De igual forma, en total se incautaron 1.220 gramos de drogas ilegales.

