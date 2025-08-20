Golpe al crimen organizado en el Oriente antioqueño: Policía capturó a 37 personas en una misma semana

En una redada realizada en varios municipios, la Policía logró capturar a 37 personas señaladas de estar vinculadas al crimen organizado en la subregión del Oriente antioqueño.

Uno de los más grandes operativos se desarrolló simultáneamente en los municipios de Rionegro, Marinilla y Guarne el pasado 12 de agosto, arrojando como principal resultado la captura de 7 presuntos integrantes de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo.

Le puede interesar: Así se mueve el Clan del Golfo para generar terror en seis subregiones de Antioquia

Según informó la Policía, en dicho operativo se le seguía la pista a varios de los presuntos implicados en el homicidio y el desmembramiento de un presunto integrante de la banda El Mesa, uno de los grupos con los que el Clan del Golfo se disputa el control territorial del Oriente antioqueño.