El lanzamiento representó “el mayor estreno en la historia de Prime Video”, señaló en un comunicado el grupo Amazon, que difundió los dos primeros episodios.

Con esta producción estrella, Prime Video pretende desafiar a HBO y su precuela de la serie de culto “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, que comenzó a transmitirse el 21 de agosto.

HBO también había afirmado que se trataba del mejor lanzamiento de su historia, con casi 10 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Amazon desembolsó 250 millones de dólares por los derechos, y solo en la primera temporada se gastaron unos 465 millones de dólares en esta serie. Como el grupo se ha comprometido a realizar cinco temporadas, se espera que la suma final supere ampliamente los 1.000 millones de dólares y se convierta en la serie más cara en la historia de la televisión.