Platonic, la serie que se pregunta si hombres y mujeres pueden ser solo amigos

Una de las preguntas más recurrentes en el ámbito de las relaciones es si hombres y mujeres pueden ser amigos. Este cuestionamiento es el punto de partida de Platonic, la serie de Apple TV+ cuya segunda temporada ya está disponible en la plataforma. La producción busca la respuesta a través de la amistad de Will y Sylvia, dos amigos que se reencuentran tras cinco años de separación para afrontar juntos la crisis de los cuarenta.

Esta comedia está protagonizada y producida por Seth Rogen, actualmente nominado a los Emmy 2025, y por la reconocida actriz australiana Rose Byrne. EL COLOMBIANO conversó con ellos y con sus creadores y directores, Nicholas Stoller y Francesca Delbanco, sobre la nueva entrega.

Hay que empezar diciendo que Platonic es una comedia que, ante todo, se pregunta por el significado y los límites de la amistad. Sylvia es una mujer casada con tres hijos que abandonó su carrera como abogada para dedicarse al hogar, mientras que Will es un experto cervecero que acaba de divorciarse. La primera temporada muestra cómo ambos retoman el contacto después de cinco años de distancia. En pantalla, este tiempo parece no haber existido gracias a su fuerte conexión, que no es romántica ni sexual, sino platónica, como lo sugiere el título.

Así, esta amistad se embarca en aventuras como robarle un collar a un dóberman, reparar una fuga de agua en un baño o rescatar a un reptil llamado Gandalf de las manos de la ex de Will. La química en pantalla no es ninguna sorpresa: Seth y Rose ya han sido fórmula en otras producciones como Buenos vecinos –donde son esposos–, película que también fue dirigida por Stoller.

Ambos actores destacaron la conexión que tienen en el set, la cual, según Byrne, es la razón por la que continúan colaborando: “porque sabemos que el resultado será bueno y el proceso será agradable”. De eso también dan cuenta los creadores, quienes confesaron que, en un inicio, Platonic iba a ser una serie antológica que mostraría en cada temporada la amistad entre hombres y mujeres en una pareja distinta. Sin embargo, se divirtieron tanto escribiendo y grabando con Rogen y Byrne que decidieron continuar la historia con los mismos personajes.