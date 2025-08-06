x

Platonic, la serie que se pregunta si hombres y mujeres pueden ser solo amigos

EL COLOMBIANO conversó con Seth Rogen y Rose Byrne, protagonistas de la serie de Apple TV+ que acaba de estrenar su segunda temporada.

    Rose Byrne y Seth Rogen también son productores de la serie. FOTO Cortesía Apple TV+
María José Chitiva Londoño

Tendencias

06 de agosto de 2025
bookmark

Una de las preguntas más recurrentes en el ámbito de las relaciones es si hombres y mujeres pueden ser amigos. Este cuestionamiento es el punto de partida de Platonic, la serie de Apple TV+ cuya segunda temporada ya está disponible en la plataforma. La producción busca la respuesta a través de la amistad de Will y Sylvia, dos amigos que se reencuentran tras cinco años de separación para afrontar juntos la crisis de los cuarenta.

Esta comedia está protagonizada y producida por Seth Rogen, actualmente nominado a los Emmy 2025, y por la reconocida actriz australiana Rose Byrne. EL COLOMBIANO conversó con ellos y con sus creadores y directores, Nicholas Stoller y Francesca Delbanco, sobre la nueva entrega.

Lea: “Poder contar esta historia es lo más importante que haré en mi carrera”: Jason Momoa estrena El gran guerrero

Hay que empezar diciendo que Platonic es una comedia que, ante todo, se pregunta por el significado y los límites de la amistad. Sylvia es una mujer casada con tres hijos que abandonó su carrera como abogada para dedicarse al hogar, mientras que Will es un experto cervecero que acaba de divorciarse. La primera temporada muestra cómo ambos retoman el contacto después de cinco años de distancia. En pantalla, este tiempo parece no haber existido gracias a su fuerte conexión, que no es romántica ni sexual, sino platónica, como lo sugiere el título.

Así, esta amistad se embarca en aventuras como robarle un collar a un dóberman, reparar una fuga de agua en un baño o rescatar a un reptil llamado Gandalf de las manos de la ex de Will. La química en pantalla no es ninguna sorpresa: Seth y Rose ya han sido fórmula en otras producciones como Buenos vecinos –donde son esposos–, película que también fue dirigida por Stoller.

Ambos actores destacaron la conexión que tienen en el set, la cual, según Byrne, es la razón por la que continúan colaborando: “porque sabemos que el resultado será bueno y el proceso será agradable”. De eso también dan cuenta los creadores, quienes confesaron que, en un inicio, Platonic iba a ser una serie antológica que mostraría en cada temporada la amistad entre hombres y mujeres en una pareja distinta. Sin embargo, se divirtieron tanto escribiendo y grabando con Rogen y Byrne que decidieron continuar la historia con los mismos personajes.

A pesar de ser una comedia donde el humor es el eje central, el trasfondo de la serie aborda temas trascendentales como la adultez, la maternidad y el matrimonio. Los actores consideran que la mejor manera de abordar asuntos profundos como estos es “hacerlo de una forma honesta, no demasiado seria, pero sí con humor”. “Queríamos que la serie fuera cercana, y aunque las escenas sean ridículas, siempre procuramos que reflejen conversaciones reales. Todo surge de nuestras propias experiencias, de lo que vivimos como personas en la mitad de los 40”, afirma Rogen, un rostro distinguido de la comedia.

En marzo se estrenó The Studio, la serie que creó, produjo y protagonizó, y que está entre las más nominadas a los Emmy 2025, compitiendo en 23 categorías. “No es algo común en mi trayectoria. He tenido la suerte de tener una carrera larga y gratificante, pero los premios no han sido una parte importante. Así que sigue siendo algo nuevo y especial para mí”, asegura el actor.

Con una carrera de 20 años en la que se ha desempeñado tanto al frente como detrás de la cámara, Rogen conoce el funcionamiento de la industria y qué es lo que está sucediendo, especialmente en un género en el que las series cada vez ganan más terreno. Su percepción es que los estudios de cine “ya no se arriesgan tanto con la comedia como antes, pero en la televisión sí se están asumiendo grandes riesgos creativos”. Rogen considera que ahora los creadores tienen la oportunidad de hacer series realmente divertidas y que, en general, “es un gran momento para la comedia en televisión”.

Siga leyendo: Estas son las películas y series que llegaran a Netflix, Disney+ y Apple TV+ en agosto

