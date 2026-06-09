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¿Cuáles le faltan por ver? Estas son las mejores series de lo que va de 2026, según The Economist

La revista inglesa publicó un listado de las mejores producciones del año. Love Story y The Pitt, dos de las series más virales de 2026, hacen parte de estas recomendaciones para las vacaciones de mitad de año.

  • Love Story, The Pitt, The Boroughs y Half Man hacen parte del listado de The Economist. FOTO: Disney+, HBO Max y Netflix
    Love Story, The Pitt, The Boroughs y Half Man hacen parte del listado de The Economist. FOTO: Disney+, HBO Max y Netflix
El Colombiano
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hace 4 horas
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La revista inglesa publicó el listado de las mejores series estrenadas durante el primer semestre de 2026. En total, son nueve producciones las que recomienda The Economist para ver durante las vacaciones de mitad de año, de las cuales seis están disponibles en Colombia.

Lea: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en junio 2026

Una de ellas es Bebés, la cual está disponible en Netflix y es descrita por la publicación como “una obra conmovedora y magníficamente interpretada”.

Esta serie de dos temporadas explora el aislamiento que puede provocar la infertilidad y revela la frialdad y la falta de empatía que las parejas encuentran en los médicos al intentar acceder al sistema sanitario.

En esa misma plataforma está The Boroughs: Jubilación rebelde, estrenada en mayo de 2026. La serie protagonizada por Alfred Molina, Alfre Woodard y Geena Davis sigue a una comunidad de jubilados que parece perfecta, pero que debe evitar que una amenaza de otro mundo cambie sus vidas para siempre.

Esta producción ha sido considerada como la Stranger Things de adultos mayores –sus productores ejecutivos son los hermanos Duffer, los creadores de la exitosa serie–. “Lo más inquietante de esta serie no es lo sobrenatural: es el proceso normal y natural del envejecimiento”, escribió The Economist.

Half Man, que llegó a HBO Max en abril, es una historia creada y protagonizada por Richard Gadd, el escocés que ganó reconocimiento internacional en 2024 por su serie Bebé Reno.

Esta miniserie de seis episodios cuenta la historia de dos hermanos, Ruben y Niall, quienes se encuentran 30 años después de haber estado distanciados. “Es una exploración escalofriante de la obsesión, la masculinidad y el trauma”, aseguró la revista inglesa.

Desde mayo está disponible en Netflix Leyendas, la historia real de investigadores aduaneros británicos encubiertos que se infiltraron en el mundo del narcotráfico a principios de la década de 1990. La serie es protagonizada por Steve Coogan , Tom Burke , Hayley Squires y Aml Ameen, y está inspirada en el libro El traidor: Cómo una unidad encubierta se infiltró en el tráfico mundial de drogas.

En la lista de The Economist está una de las series más virales del año. Se trata de Love Story –que se puede ver en Disney+–, la cual retrata el noviazgo y matrimonio de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy. Estrenada en febrero, esta producción ha sido exitosa, en parte, gracias a los papeles de Sara Pidgeon y Paul Anthony Kelly.

A esa se suma la también célebre The Pitt, el drama médico de HBO Max que estrenó su segunda temporada en enero.

“Este popular drama médico sobre una sala de emergencias sobrecargada y con escasos recursos en Pittsburgh no celebra la brillantez ni la gloria, sino la simple dedicación al trabajo. La serie puede recordar a los espectadores más veteranos a ER, pero es más cruda y adictiva que su predecesora de larga duración”, reseñó la publicación.

Amandaland, Henry David Thoreau y Ponies son las otras tres series que recomienda The Economist que aún no están disponibles para Colombia.

Siga leyendo: Tatiana Maslany vuelve con la serie “Máximo placer garantizado”, ¿de qué se trata?

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