¿Cuáles le faltan por ver? Estas son las mejores series de lo que va de 2026, según The Economist

La revista inglesa publicó el listado de las mejores series estrenadas durante el primer semestre de 2026. En total, son nueve producciones las que recomienda The Economist para ver durante las vacaciones de mitad de año, de las cuales seis están disponibles en Colombia.
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Una de ellas es Bebés, la cual está disponible en Netflix y es descrita por la publicación como “una obra conmovedora y magníficamente interpretada”.
Esta serie de dos temporadas explora el aislamiento que puede provocar la infertilidad y revela la frialdad y la falta de empatía que las parejas encuentran en los médicos al intentar acceder al sistema sanitario.