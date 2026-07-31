Consejo de Estado anuló el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como canciller, un año y medio después de su salida

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló el nombramiento de Luis Gilberto Murillo Urrutia como ministro de Relaciones Exteriores al determinar que, cuando fue designado por el presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 0657 del 21 de mayo de 2024, estaba incurso en una inhabilidad constitucional por una condena penal relacionada con un delito contra el patrimonio del Estado.
La decisión fue adoptada este jueves mediante un fallo de segunda instancia con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya y revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había rechazado las pretensiones de la demanda. Aunque el decreto quedó sin efectos, la determinación no modifica la situación administrativa de Murillo, quien dejó la Cancillería en enero de 2025.