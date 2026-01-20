¿Ya se vio la serie que viene de un manga japonés y habla de vinos? Se llama “Las gotas de Dios”

La trama es sencilla: Las gotas de Dios narra la historia de una figura emblemática de la enología –experto en la ciencia y el arte de producir vino– que muere en Tokio y deja atrás a una hija llamada Camille (interpretada por Fleur Geffrier) que vive en París y no ha visto a su papá desde que sus padres se separaron cuando ella tenía nueve años. Su padre, al morir, deja un testamento en el que le deja a ella una impresionante colección de vinos –la mayor del mundo según expertos–. Pero para reclamar la herencia, Camille debe competir con un joven y brillante enólogo, Issei Tomine (interpretado por Tomohisa Yamashita), a quien su padre tomó bajo su protección y al que se hace referencia en el testamento como su “hijo espiritual”. Ahí empieza una serie que nació en el mundo del manga japonés, creada y escrita por el galardonado Tadashi Agi y con ilustraciones de Shu Okimoto.

En el manga también es una serie con varios capítulos. FOTOS Cortesía Kodansha Ltd.

Esa historia ya tiene una temporada que se puede ver en Apple TV y este miércoles 21 de enero de 2026 se estrena la segunda entrega. La serie ha sido catalogada como una “joya escondida” de la televisión; por ser una serie franco-japonesa participó en los Emmy Internacional y se llevó el galardón a Mejor serie en 2024. “Desde su debut mundial, Las gotas de Dios ha recibido amplios elogios tanto de críticos como de los fans, logrando rápidamente una puntuación perfecta de 100% de los críticos y una calificación de Producto Fresco Certificado en Rotten Tomatoes”, detallan desde la producción.

El drama ha sido catalogado por los críticos como una “serie tensa, elegante y absolutamente divertida,” que es “sorprendentemente fascinante” y “emocionante de ver”. EL COLOMBIANO conversó con sus dos protagonistas: Tomohisa Yamashita y Fleur Geffrier sobre el éxito de la serie y esta nueva temporada. Sobre su relación con el vino, Fleur explica que viene de una familia francesa del Suroeste de su país: “estoy muy familiarizada con el vino desde mi infancia, pero participar en esta serie fue un honor y me metió más profundamente en el mundo del vino y ahora me siento más relacionada que nunca”. Le puede interesar: Después de 50 años, Sandokán regresa a la televisión en una nueva serie Vale aclarar que, como nos lo dijeron el productor Klaus Zimmermann y el experto en vino que tiene la serie Seb Pradal, los actores no toman vino real porque, como había tantos ensayos y en esos también se debía tomar, “al final se hace complejo hablar después de tomar tantas copas, supongo”, detallaron. Pero eso sí, los actores pidieron oler vino real durante el entrenamiento y en las grabaciones les daban una mezcla de diferentes bebidas que se parecía al vino que querían describir, “pero además todas las grabaciones fueron en propiedades, en ubicaciones reales de vino, etc. Así que tuvimos mucha suerte y pudimos ir a probar; todos probaron los vinos que se cataron en el programa, pero no mientras estábamos grabando”, aclararon.