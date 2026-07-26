House of the Dragon: Benjamin Ainsworth habla en exclusiva sobre Daeron, el hijo olvidado de Alicent

En esta tercera temporada de House of the Dragon aparece un Targaryen que no conocíamos: Daeron, el hijo menor de Alicent y Viserys que, particularmente, no es rubio en la serie, como sus hermanos. Pero además de eso, ha sido criado por el primo de su madre, Ormund Hightower, con la severidad de la casa verde, la certeza de que debe ser rey y ocupar –por derecho propio– el Trono de hierro. En la serie, Daeron es interpretado por el joven actor británico, de 17 años, Benjamin Evan Ainsworth. EL COLOMBIANO habló, en exclusiva, con él sobre su aparición en esta tercera temporada. Benjamin tenía tres años cuando se estrenó Juego de Tronos, pero nos confesó que empezó a verla hace poco: “Me he puesto al día en los últimos dos o tres años y me he convertido...