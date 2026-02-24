Hannah Montana regresa: fotos del rodaje y detalles del especial por los 20 años en Disney+

A dos décadas de su debut, Hannah Montana vuelve a ser la protagonista. Esta vez no por rumores, sino por imágenes filtradas que muestran a Miley Cyrus caracterizada nuevamente con la icónica peluca rubia, flequillo recto y un vestuario que remite directamente a la estética pop maximalista de los años 2000. Lea aquí: Lo nuevo de Miley Cyrus en su Backyard Sessions de Disney Las fotografías, captadas en Malibú durante lo que sería el rodaje de un especial conmemorativo, desataron una ola de nostalgia en redes sociales. En ellas se ve a la artista con prendas brillantes, lentejuelas, accesorios metalizados y gafas oversized, elementos que definieron el ADN visual del personaje cuando la serie se estrenó en 2006 por Disney Channel.

El regreso se enmarca en el especial que se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+, fecha que coincide exactamente con los 20 años del primer episodio. Según lo que ha trascendido, el proyecto combinará imágenes inéditas de archivo con nuevas grabaciones en sets reconstruidos, además de una entrevista íntima en la que Cyrus reflexiona sobre el impacto del personaje en su vida. Siga leyendo: Disney invertirá US$1.000 millones en OpenAI y permitirá que Sora use sus personajes icónicos Cuando Hannah Montana debutó, la premisa de la doble vida —una adolescente común que en secreto era una superestrella del pop— se convirtió en fenómeno cultural inmediato.

La serie representó todo un movimiento cultural para ese entonces y también hizo parte de las tendencias moda la época; botas brillantes, animal print, tops con lentejuelas y una paleta saturada que hoy vuelve a dominar el mercado vintage y las colecciones actuales.

El personaje no solo lanzó la carrera musical de Miley Cyrus, sino que redefinió el modelo de estrella adolescente del siglo XXI. Con apenas 13 años, la artista había quedado atrapada en el estereotipo de chica Disney. El impacto fue tal que, tras el final de la serie en 2011, Cyrus inició un proceso de ruptura con su imagen de Hannah, marcado por transformaciones radicales en sonido y estética.

Miley Cyrus vivió uno de los cambios de imagen más radicales luego del fin de Hannah Montana, especialmente en 2013 cuando lanzó Bangerz. FOTO: Getty Images.

Hoy, las imágenes filtradas representan el regreso de un ícono para miles de personas alrededor del mundo, y en cierta medida, también obedecen a la nostalgia que Disney viene manejando los últimos años; traer al presente series o películas que tuvieron sus grandes momentos en el pasado.

Se espera que este sea uno de los más grandes estrenos del 2026 para la plataforma de streaming de Disney+. FOTO: @111.magazine vía Instagram.