Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en agosto 2026

Casi dos años después del estreno de su primera temporada, en agosto llegará la segunda y última parte de Cien años de soledad, la serie de Netflix basada en la novela homónima del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. En cuanto a lo más destacado que llegará a las salas de cine colombianas está El final de la calle Oak, la cuarta película protagonizada por Anne Hathaway que se estrena en 2026. A mediados de agosto también se estrenará Insaciable, cinta que ha sido equiparada a la nominada al Óscar, La Sustancia. Conozca algunas de las producciones nuevas que podrán verse en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en el próximo mes. Le recomendamos: ¿Se acuerda de Gusano gris en Juego de Tronos? Ahora protagoniza el universo gótico de Entrevista con el vampiro

Estrenos de Netflix en agosto de 2026

El 5 de agosto llegará la segunda temporada de Cien años de soledad. En esta nueva entrega quedará claro que, tras la firma del armisticio, la paz no llegará a Macondo. Con la aparición de nuevos personajes, poco a poco se cumplirá la maldición de Úrsula Iguarán: las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra. Julián Román, Carla Baratta, Juanita Molina, María Adelaida Puerta y Ángela Cano son algunos de los actores que se unierán al elenco de la serie para esta temporada final.

Toda la verdad de mis mentiras adapta el éxito de Elísabet Benavent

Después, el 28 de agosto se estrenará Toda la verdad de mis mentiras, miniserie basada en el libro homónimo de la escritora española Elísabet Benavent. “En un viaje de despedida de soltera, todo cambia cuando a dos compañeros de departamento les cuesta ocultar lo que sienten”, dice la sinopsis. Y ese mismo día saldrá Susurran tu nombre, película protagonizada por Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott que sigue la historia de un padre viudo y su hijo que enfrentan la desaparición del pequeño en una localidad donde reaparece el modus operandi de un asesino serial ya encarcelado. Para saber más: ¿Por qué Cien años de soledad hace parte de la nueva biblioteca de Dua Lipa? Esta es la razón

Estrenos de HBO Max en agosto de 2026

El 17 de agosto será el estreno de Linternas, una serie que hace parte del universo de los Green Lantern dentro de DC. La producción sigue a John Stewart, un recluta recién incorporado al cuerpo de los Linternas Verdes, y al experimentado Hal Jordan, una de las figuras más veteranas de esta fuerza policial intergaláctica.

El 22 de agosto se estrenará la segunda temporada de Siguiendo a Conan O’Brian, la serie documental del reconocido presentador de Hollywood en la que viaja por diferentes países para visitar a seguidores que conoció a través de su célebre pódcast Conan O’Brien necesita un amigo.

Película Los Justos: un thriller sobre corrupción

Y desde el 30 de agosto estará disponible en HBO Max Los Justos, película española que, de acuerdo a su sinopsis, cuenta la historia de nueve miembros de un jurado popular que deliberan aislados un polémico caso de corrupción y que reciben una oferta en secreto: cada integrante ganará un millón de euros si cambia su voto de culpable a inocente.

Estrenos de Prime Video en agosto de 2026

Basada en la serie de novelas de Lee Child, Reacher está protagonizada por Alan Ritchson, quien da vida a Jack Reacher, un exintegrante de la policía militar del Ejército de Estados Unidos que recorre el país sin un destino fijo. El 12 de agosto, la serie de acción estrenada en 2022, llegará a su cuarta temporada. Le puede interesar: House of the Dragon: Benjamin Ainsworth habla en exclusiva sobre Daeron, el hijo olvidado de Alicent Más tarde, el 28 de agosto, estará disponible la tercera temporada de Betty La Fea: Más Fea que Nunca, que por primera vez desde la novela original reunirá por completo a El Cuartel de las Feas y también traerá de vuelta a personajes entrañables como El Francés y Román.

Ese mismo día será el lanzamiento de Barreda, la película basada en uno de los crímenes más impactantes de la historia de Argentina: el de Ricardo Barreda, un dentista que en 1992 asesinó brutalmente a su esposa, su suegra y sus dos hijas en su propio hogar. Siga leyendo: Nuevas formas de leer a Gabo: los guiones de la serie Cien Años de Soledad fueron donados a la Biblioteca Nacional

Estrenos de Apple TV en agosto de 2026

El 5 de agosto, Ted Lasso regresará a Apple TV con su cuarta temporada. En esta ocasión, “Ted regresa a Richmond, donde afrontará su reto más complicado hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de segunda división”, dice la sinopsis. Y el 12 de agosto continuará la historia de Las Azules, las serie estrenada en 2024 que cuenta la historia de cuatro mujeres que desafían las normas conservadoras en 1970 y se unen al primer cuerpo policial femenino de México. En la nueva temporada deben trabajar en una investigación relacionada con la masacre estudiantil de 1968.

Materia Oscura Sigue a Jason Dessen, interpretado por Joel Edgerton, físico, profesor y padre de familia, quien es abducido en un paseo nocturno por las calles de Chicago y transportado a una versión alterna de su vida. La segunda temporada de esta serie basada en la novela de Blake Crouch se estrenará el28 de agosto.

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