Tatiana Maslany vuelve con la serie “Máximo placer garantizado”, ¿de qué se trata?

Tatiana Maslany es una actriz canadiense que seguro recuerda por la serie Orphan Black, en la que interpreta a más de una decena de personajes y por la cual ganó dos Critics Choice Awards y un Emmy en 2016. También la puede recordar como She Hulk, en la serie de Marvel. Maslany ahora protagoniza una nueva serie de Apple TV llamada Maximum Pleasure Guaranteed (Máximo placer garantizado, en español), un thriller de humor negro que estrenó dos capítulos el pasado 20 de mayo y que tendrá uno nuevo cada miércoles hasta el 15 de julio. La historia sigue a Tatiana Maslany, en el papel Paula, una madre recién divorciada que se ve envuelta en una peligrosa espiral de chantaje, asesinato y fútbol juvenil. “Convencida de haber presenciado un crimen —mientras...