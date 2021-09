De Charlie Flow a Carlos Torres solo le queda la expresividad y el constante movimiento de brazos mientras habla.

El actor barranquillero ahora interpreta a un personaje noble, tranquilo, la parte buena de una historia llena de maldad y suspenso en La nieta elegida, la telenovela que RCN estrena esta noche.

Es la primera vez que asume un reto de estos, en un melodrama con todos los condimentos de la telenovela tradicional, un cambio que buscaba para oxigenar su carrera.

El actor habló con EL COLOMBIANO sobre este nuevo dramatizado y su proyecto de lanzar una canción.

¿Cuál es su personaje en esta nueva producción?

“Se llama Juan Esteban Osorno, es un personaje muy bonito, muy transparente, que me gozo mucho, estoy feliz de hacer parte de una historia de Julio Jiménez, con un elenco envidiable”.

En medio de tanto drama, ¿qué rol juega su personaje en la historia?

“Es un ser humano que no es perfecto, pero que trata de serlo, que en medio de tanta oscuridad trata de ser sincero, que actúa desde el corazón y no desde el interés o desde la maldad y eso es muy bonito, porque hay tanta maldad en esta historia que él le da un respiro, sus escenas son un oasis en medio de tanto suspenso y sufrimiento”.

¿Es la primera vez que va a actuar en un drama de estas características?

“Es primera vez, es algo completamente nuevo para mí, pensé que no iba a tener la oportunidad de estar en un proyecto así y la vida, afortunadamente, te da sorpresas, estoy muy feliz de hacer parte de La nieta elegida”.

Viene de una historia musical y de acción como la Reina del Flow, ¿se siente el cambio?

“Totalmente, el cambio es radical, vengo de un personaje muy extrovertido, de una historia de acción más cotidiana y La nieta elegida es con un tema más oscuro, más lento, con mucho suspenso. En este oficio se trata de cambiar, de experimentar, de aprender, de hacer personajes distintos”.

¿Cómo fue la experiencia al lado de actores tan experimentados como Consuelo Luzardo, Ana María Arango o Kepa Amuchastegui?

“Aprendizaje por donde uno lo mire, por los que tienen más experiencia y por los nuevos, por los que llegan con esa inocencia y no están tan contaminados, todo es aprendizaje. Nosotros como actores debemos estar absorbiendo de todos los compañeros y este proyecto, sin duda, se presta para eso, porque es un elenco grandísimo y lleno de talento”.

Viene de tres años de trabajo intenso, ¿ya mira el exterior como una futura plaza?

“Vamos a ver qué sigue, estamos tranquilos, gracias a Dios hemos estado llenísimos de trabajo, así que voy a tomarlo con un poco de calma”.

¿Se ve en la pantalla?

“Me cuesta verme, pero sigo las producciones. Lo hago con otros ojos, me doy muy duro, me meto mucho en la historia, pero así como me doy palo, también me la gozo”.

¿Es buen televidente? ¿Sigue otras series?

“Me conecto con las producciones colombianas, me gusta estar pendiente de lo que se está haciendo, del trabajo de compañeros. Trato de conectarme con el talento nacional”.

¿Qué lo desconecta del mundo del entretenimiento?

“Mi familia, compartir con amigos, muchos de los que no tienen nada que ver con el medio, son de la infancia, de toda la vida, del colegio, ellos me desconectan un montón, me hacen olvidar de la presión que genera la televisión”.

¿Le gustaría cantar, lanzar algún sencillo?

“Sí, digamos que tuve la oportunidad con La reina del flow de conocer una cantidad de productores y cantantes que tienen todo mi respeto y admiración y hemos estado compartiendo con ellos, he tenido propuestas, pero hasta el momento no he definido, he estado en estudios escuchando, proponiendo y hablando, con ganas de experimentar”