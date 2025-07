No es un reclamo cualquiera. Si bien hoy el exsenador puntea en las encuestas como el favorito dentro del petrismo para suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, reconoció que hay un sector que no lo ve con buenos ojos dentro de sus mismas toldas y ahora –apelando a una suerte de juego socio ya una campaña de desprestigio –, está tratando de sacarlo de la contienda a través de mensajes y contenido generado por los influencers.

“Noto con preocupación que influencers que antes hablaban bien de mí se han dedicado ahora a hablar mal de mí, sin yo darles motivos. Calcula que hay un trasfondo: están promocionando otros candidatos. Eso no está mal, pero yo no lo haría”, reclamó Bolívar, alegando que ha sido víctima de Ataques y señalamientos en redes por parte de creadores de contenido afines al petrismo.

Ahora Bolívar parece renegar de ese tipo de contrataciones. “Me empezó a sorprender que influencers que en el pasado a mí me han acompañado de manera voluntaria –porque puedo asegurar que jamás he pagado un influencer–, comenzaron a atacarme, pese a que yo no les he hecho nada. Comencé a ver un patrón, como seis o siete atacándome. Dije ‘aquí hay una campaña, acá alguien pagó una campaña para atacarme’”, sostuvo.

En esa línea, reveló el modus operandi de las denominadas bodegas en campaña. “Dependen de la capacidad económica del candidato. Son personas defendiéndolos de todos los ataques y otros atacando a los demás. Eso existe, nadie puede decir que no hay una campaña sin bodegas”, agregó, indicando que un solo influencer puede cobrar entre $10 y $15 millones en un mes por hacer campaña a favor de determinado candidato.

“Tienen alta capacidad de convocar gente y de distribuir mensajes, se han contratado algunos para que cuenten la obra de Gobierno (...) Hay casos en los que (los políticos) contratan una fundación y la fundación los contrata a ellos y está pasando con varios candidatos. No son funcionarios públicos, son contratistas, pueden trabajar en dos o tres entidades. Pueden trabajar con el Gobierno, pero con algún candidato. Yo les digo: no se denigren”, precisó.

Además, Bolívar explicó que la labor de los influencers tiende a desvirtuarse en la medida en que hay un pago de por medio. “Se daña la espontaneidad que tenían al principio de opinar libremente de lo que les daba la gana, pero sin que nadie les pagara. A partir de que los comienzan a contratar ellos se dan cuenta que hay un buen mercado para su ejercicio y ahí es donde se pierde la objetividad”, concluyó.