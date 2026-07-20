Amparo Grisales revela cómo nació Yo me llamo: las grabaciones eran en un teatro y la escenografía era de cartón

Hace poco más de 15 años, Amparo Grisales recibió una llamada de Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento en Caracol Televisión. La conversación era para proponerle hacer parte de un proyecto pequeñito, con poco presupuesto, un nuevo formato que el canal quería sacar al aire.
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– “Yo vivía en Estados Unidos cuando él me llamó. Lo escuché y pregunté de qué se trataba. Yo creo que Dios te tiene ya planeado las cosas bellas que te quiere dar en la vida y, para mí, Yo me llamo ha sido un regalo de Dios”, contó Grisales.
El primer episodio del reality de imitación fue emitido el 22 de agosto de 2011. Amparo recuerda que las grabaciones las hacían en el Teatro Astor, en Chapinero, y que la escenografía era de cartón.
El primer “doble perfecto” que descubrió el jurado –que también estaba conformado por el productor Jairo Martínez y la imitadora profesional Luz Amparo Álvarez– fue el del cantante de vallenato Rafael Orozco.
De ese panel, la única que continúa en el show –uno de los más vistos de la televisión colombiana en los últimos años– es la actriz manizaleña de 69 años, quien, con razón, se ha ganado el título de ser el corazón y el ADN de Yo me llamo.