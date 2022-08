Swift obtuvo el galardón con su sencillo You Belong with Me, superando así a Single Ladies, de Beyoncé.

Taylor tampoco dejó pasar el percance y en su canción “Look What You Make Me Do” incluyó algunas alusiones al rapero que, si bien no fueron explícitas, son fácilmente identificables si se tiene conocimiento de lo ocurrido.

Ahora bien, en vista de que esa ha sido la forma en que Taylor “responde” a las críticas (sutilmente y con referencias encriptadas), sus seguidores en redes sociales se han aventurado a afirmar que el atuendo que lució en la gala de este 2022, es una “venganza”. Se trata de un vestido plateado, similar al usado en 2009 y en el videoclip de “Look What You Make Me Do”.