‘Stranger Things’ logró récord histórico: todas sus temporadas entraron a la vez al Top 10 global de Netflix

Antes del estreno de su temporada final, la exitosa producción de ciencia ficción Stranger Things alcanzó un récord histórico al ser la primera serie en lograr que sus cuatro temporadas figuren a la vez en el Top 10 global de Netflix.

La plataforma publicó su ranking semanal de las series en habla inglesa y confirmó que Stranger Things dominó el Top 10 con el ingreso de sus temporadas 1, 2, 3 y 4 simultáneamente, llegando a ser vista en 57 países.

Según las cifras de Netflix, la temporada 4 (en el quinto puesto en el ranking) acumuló 3,3 millones de visualizaciones y 43,5 millones de horas vistas, manteniéndose 20 semanas dentro de la lista.

La temporada 1 (en el tercer puesto) con 4,1 millones de visualizaciones, sumó 27,8 millones de horas vistas esta semana, 14 semanas después de su regreso al Top 10.

La temporada 2 (en el séptimo puesto) también registró 3,1 millones de visualizaciones, mientras que la temporada 3 (puesto 9) sumó 23,2 millones de horas vistas, ambas tras 12 semanas dentro de la lista.