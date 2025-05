Video | Shakira se cayó en pleno show en Montreal, Canadá: así reaccionó la artista barranquillera

Durante su concierto en Montreal este miércoles 21 de mayo, la artista, de 48 años, protagonizó una aparatosa caída en escena durante la interpretación de la canción Whenever, Wherever .

En la etapa norteamericana de su gira “Las mujeres ya no lloran”, Shakira protagonizó un momento inesperado que se volvió viral. Durante su concierto en Montreal, Canadá, la cantante colombiana sufrió una caída en medio del escenario.

La artista tomó el hecho con gracia y comentó en sus redes sociales: “¡Mírala! No me digan que no soy como un angelito volando”, junto a una fotografía suya antes de caer.

Otro de los momentos que marcó la noche en el Bell Centre de Montreal fue cuando la cantante sorprendió a sus fanáticos hablándoles en francés.

La próxima parada de Shakira será este jueves 22 de mayo en Detroit, Michigan, donde se presentará en el Little Caesars Arena.

