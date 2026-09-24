Sebastián Vega y su lucha contra la adicción: “La puerta sigue ahí”

Sebastián Vega habló abiertamente sobre su relación con el alcohol y aseguró que, pese a llevar más de tres años sin consumir, todavía se reconoce como una persona con adicción. El actor explicó cómo vive su abstinencia, qué situaciones identifica como señales de alerta y cuál ha sido el papel de su esposa, Valentina Ochoa, durante este proceso. Durante una entrevista junto a Ochoa en el pódcast Realidades Ocultas, Vega aseguró que dejar de beber no significó que desaparecieran los pensamientos relacionados con el consumo. Para él, la abstinencia implica una vigilancia constante y la necesidad de trabajar diariamente para evitar una recaída. “Yo sigo siendo adicto. La adicción no se me ha quitado”, afirmó el actor. Vega situó el inicio formal de su abstinencia el 13 de marzo de 2023, fecha que su esposa también recuerda como un momento decisivo en la relación. Ochoa aseguró que desde entonces percibió una transformación en su esposo.

“Yo siempre he dicho: yo me volví a casar el 13 de marzo de 2023, que fue el día que Sebas dejó de tomar”, expresó. El actor contó que empezó a beber durante la adolescencia y que durante años el alcohol estuvo presente en diferentes momentos de su vida. Podía consumir cuando estaba feliz, triste, enojado, celebrando o simplemente descansando, sin necesitar una razón específica. Conozca: Feria de las Flores 2026: conozca la programación musical gratuita y de pago en Medellín “El tema mío sí era diferente. Yo tomaba por todo, porque sí, porque no, porque estaba feliz, porque estaba triste, porque me daba rabia, porque estaba celebrando”, recordó. Vega explicó que durante un tiempo creyó que podía controlar su consumo porque mantenía sus responsabilidades laborales. Sin embargo, posteriormente reconoció que esa aparente normalidad ocultaba un problema. También relató que en varias ocasiones consiguió dejar de beber durante tres, seis o incluso nueve meses, pero veía esos períodos como pausas temporales.

“Yo no estaba dejando de tomar, estaba pausando. Desde el segundo mes esperaba que llegara el día 90”, explicó. Según su relato, después de esos períodos volvía a consumir acompañado de ansiedad y de la idea de compensar el tiempo durante el que había permanecido sin alcohol.

“La puerta sigue ahí”

El actor recordó que durante los primeros días de abstinencia experimentó ansiedad, sudoración, tensión física y pensamientos repetitivos relacionados con beber. Una de las herramientas que utilizó fue concentrarse en no consumir únicamente durante el día que estaba viviendo. “Solo por hoy no voy a beber”, se repetía. Con el paso del tiempo, aseguró que esos pensamientos disminuyeron, aunque no desaparecieron completamente. Por eso utiliza una imagen para explicar cómo entiende actualmente su proceso. “La puerta sigue ahí. Yo la cerré, pero la puerta no tiene seguro (...) El trabajo es diario, yo todavía sigo en trabajo”, sostuvo. Vega también habló de la culpa que acompañaba su consumo. Según explicó, no conseguía disfrutar plenamente de beber porque incluso mientras lo hacía sentía malestar por estar consumiendo. “Yo el trago me lo tomaba con culpa. No disfrutaba ni tomar ni no estar tomando”, afirmó. Entre los episodios que ahora reconoce como señales de alerta recordó una ocasión en la que manejó después de beber mientras viajaba con Ochoa y uno de sus hijos. “Afortunadamente no llegó a mayores”, señaló.

El apoyo de su familia

La esposa del actor también relató cómo cambió su manera de acompañarlo. En un comienzo asumió un papel de vigilancia, contando cuánto bebía o pidiéndole que moderara su consumo. Con el tiempo entendió que no podía controlar el proceso ni asumir la responsabilidad de salvarlo. “Uno se vuelve un policía”, afirmó Ochoa. La pareja señaló que la orientación profesional fue importante para entender el problema y afrontar el proceso de otra manera. Vega, además, explicó que decidió no aislarse de los espacios sociales y continuó asistiendo a reuniones, celebraciones y compromisos laborales.

En esos primeros meses, dijo, una de las mayores dificultades fue explicar a otras personas que había dejado de beber. “Fue más difícil decir que no tomaba que dejar de tomar”, aseguró. Actualmente, Vega afirmó que puede consumir cerveza sin alcohol en algunas situaciones sociales, aunque aclaró que su objetivo es mantenerse alejado del alcohol. “Tengo muy claro que lo que no quiero es alcohol”, señaló. El actor también pidió evitar los juicios contra las personas que atraviesan una adicción y destacó la importancia de buscar acompañamiento profesional para identificar los factores emocionales relacionados con el consumo.

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