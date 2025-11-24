Presidente de Miss Universo rompió el silencio tras acusaciones por fraude y cuestionamientos por millonario contrato en México

La polémica por la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue creciendo después de que dos de los ocho jueces renunciaran alegando irregularidades en la elección y luego de que se conociera que Raúl Rocha, el empresario mexicano y presidente de la Organización Miss Universe, está vinculado a una empresa que recibió un contrato millonario de Pemex, la petrolera estatal en la que trabaja el padre de la nueva reina.

En medio de las acusaciones de fraude, Rocha publicó un comunicado en el que negó haber tenido relación previa con la familia Bosch y defendió el contrato que su compañía obtuvo en 2023.

El escándalo estalló después de la final del certamen celebrado el 21 de noviembre en Bangkok, donde la mexicana Fátima Bosch se impuso entre más de 120 participantes.

Y ya había especulaciones con la renuncia de dos jurados días antes de la coronación, uno de ellos el francés Omar Harfouch, quien aseguró que el concurso estaba amañado por una “votación secreta e ilegítima” celebrada sin el jurado oficial.

“Esta votación fue realizada por personas que no son miembros reconocidos del jurado oficial”, escribió Harfouch en Instagram, y afirmó además que al menos una de las personas involucradas tenía una “relación sentimental con una concursante”.

A estas denuncias se sumó la revelación que, en 2023, Petróleos Mexicanos adjudicó un contrato por 745,6 millones de pesos mexicanos —equivalentes a aproximadamente 153,68 mil millones de pesos colombianos— a un consorcio encabezado por Soluciones Gasíferas del Sur, empresa del conglomerado de Rocha.