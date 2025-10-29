x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nacho Vidal podría enfrentar cuatro años de prisión por homicidio imprudente de un fotógrafo durante el “rito del sapo bufo”

La Fiscalía de Valencia pidió cuatro años de prisión para el actor de cine para adultos y su prima, además solicitan que se indemnicen a los hermanos de la víctima con 20.000 euros cada uno, más los intereses legales.

  • La Fiscalía española pide cuatro años de prisión para Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo: FOTO: EUROPAPRESS
    La Fiscalía española pide cuatro años de prisión para Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo: FOTO: EUROPAPRESS
Europa Press
29 de octubre de 2025
bookmark

La Fiscalía de Valencia solicitó una pena de cuatro años de prisión para el actor de contenido para adultos conocido como Nacho Vidal por la muerte del fotógrafo José Luis Abad, durante la celebración del denominado ‘rito del sapo bufo’.

Así se desprende del escrito de calificación del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se atribuye al actor un delito de homicidio imprudente, el mismo que a su prima, para quien reclama la misma pena. Además, la fiscal solicita que ambos indemnicen conjunta y solidariamente a los hermanos de la víctima en la cantidad de 20.000 euros a cada uno de ellos, más los intereses legales.

Lea también: Exactor de cine para adultos Nacho Vidal, condenado en España

Según se desprende de la calificación, adelantada por Las Provincias, el actor era un reconocido consumidor de una sustancia comúnmente denominada ‘veneno de sapo bufo’, lo que para él era una especie de “medicina”. Publicitaba sus efectos y ventajas de manera pública. Sin embargo, no poseía ninguna titulación médica.

El 28 de julio de 2019, en una vivienda de Enguera (Valencia), propiedad del encausado, este dirigió un ritual con una pipa preparada para ingerir la sustancia. Ese día se la puso en la boca a un fotógrafo, de 49 años, la encendió y comenzó a dar instrucciones del modo de realizar la ingesta, mientras que la prima, como una de las organizadoras, estaba grabando el ritual con el teléfono de la víctima.

El fotógrafo procedió a ingerir la sustancia mediante inhalación a través de la pipa, según los dictados del actor y, tras ello, pasados unos 30 segundos aproximadamente, se tambaleó, cayó al suelo, comenzó a convulsionar, y su pecho y rostro cambió de color a un tono morado.

Entérese: Actor porno Nacho Vidal fue detenido en España en operación contra mafia china

Pese a estos cambios en su cuerpo, ninguno de los encausados cesó en su cometido el ritual hasta que el actor se dirigió a la víctima y comprobó que no respiraba. Sin tener conocimientos médicos, no alertó a los servicios de emergencias pese a que sabía la potencialidad lesiva de la sustancia y sus posibles efectos adversos.

En ese momento le realizó maniobras de reanimación, le mojó con agua para despertarlo y el fotógrafo reaccionó, pero comenzó a respirar de forma no controlada ni con normalidad, sino con mucha agitación. De pronto volvió a dejar de respirar.

Los encausados, según la fiscal, a sabiendas de la posibilidad de que la sustancia fuera letal, siguieron sin llamar a emergencias. El actor estuvo durante 12 minutos reanimando a la víctima sin éxito alguno y a las 11 horas -20 minutos después del desvanecimiento-se alertó a los servicios médicos mediante llamada al ‘112’.

Los servicios sanitarios llegaron a las 11.30 horas, dictaminaron la muerte y, tras la autopsia, se determinó que la causa inmediata fue una parada cardiorrespiratoria determinada por una reacción adversa a drogas de abuso.

Se concluyó que la víctima había consumido cocaína entre uno y cuatro días antes a la ingesta de la sustancia del sapo, lo que desencadenó la muerte, ya que esta previa ingesta, que debieron conocer los encausados, incrementó el riesgo cardiovascular y coadyudó a la parada cardiorrespiratoria.

¿Qué penas pide la acusación particular contra Nacho Vidal?

Por su parte, Javier Vilarrubi, abogado que lleva la acusación particular en representación de los hermanos de la víctima, solicita siete años de cárcel para el actor al atribuirle también un delito contra la salud pública; así como para su prima. Además, reclama para una tercera persona, un amigo del actor que se ocupaba del mantenimiento de la casa, la pena de tres años de prisión por un delito de encubrimiento.

Nacho Vidal podría enfrentar cuatro años de prisión por homicidio imprudente de un fotógrafo durante el “rito del sapo bufo”

Según el escrito de la acusación, esta tercera persona participó activamente y directamente en los hechos prestando su colaboración al resto de acusados para ocultar, tapar y eliminar todo vestigio o prueba que pudiera incriminarle a él y a todos los partícipes.

En general, el abogado de la acusación expone en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que el ritual, creado y dirigido por los acusados, “resultó ser irracional, temerario y muy peligroso”, actuando los acusados “sin ningún tipo de rigurosidad, a pesar de conocer la ilícita y peligrosísima sustancia que estaban haciendo inhalar” a la víctima”.

Los acusados-añade-a pesar de conocer la situación personal de nuestro representado, actuaron sin ningún tipo de rigurosidad, ni se anticiparon a los riesgos que finalmente se produjeron y obviaron todos los cuantificadores que podían aumentar más si cabe el riesgo en nuestro cliente”.

Siga leyendo: Nacho Vidal, más allá del “tamaño”: Starzplay produce serie sobre su vida

Preguntas sobre la nota:

¿Qué efectos tiene el veneno del sapo bufo?
Provoca alucinaciones, euforia y alteraciones del ritmo cardíaco; su uso sin control puede ser mortal.
¿Dónde y cuándo ocurrió la muerte del fotógrafo?
El hecho sucedió el 28 de julio de 2019 en la casa del actor, en Enguera, Valencia (España), durante una sesión con inhalación del veneno del sapo bufo.
¿Qué es el rito del sapo bufo y por qué es peligroso?
Es una ceremonia que usa el veneno del sapo Bufo Alvarius, con efectos alucinógenos. Puede causar convulsiones y paro cardíaco si se inhala sin control médico.

Temas recomendados

Entretenimiento
Internacional
Homicidio
Muerte
Mundo
Actor
Fotos
Fotografías
Homicidios
espiritualidad
España
Nacho Vidal
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida