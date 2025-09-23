x

Murió el padre de ‘Maleja’ Restrepo: la actriz relató los últimos instantes que vivieron juntos

El padre de la actriz colombiana María Alejandra Restrepo estaba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica en Cali.

  • Ramiro Restrepo, padre de la presentadora y actriz caleña Maleja Restrepo. FOTO: INSTAGRAM
El Colombiano
23 de septiembre de 2025
bookmark

La presentadora, actriz e influencer caleña María Alejandra Restrepo Tafur, más conocida como Maleja Restrepo, atraviesa un profundo momento de duelo tras la muerte de su padre, Ramiro Restrepo, quien permanecía internado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica de Occidente.

La noticia fue confirmada por la propia actriz de 40 años, recordada por su participación en MasterChef Celebrity Colombia, el reality de cocina más seguido del país.

Maleja compartió en su cuenta de Instagram —donde reúne más de 4,6 millones de seguidores— un emotivo mensaje en el que relató los últimos instantes que vivió junto a su padre tras su muerte este martes 23 de septiembre.

Me tomó de la mano y me dijo: ‘Eres una hija única e irrepetible’ y yo le dije: ‘Eres un papá increíble’. Le besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la unidad de cuidados intensivos”, escribió la presentadora.

Tras la partida de su padre, comentó: “Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta de mi papá ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”.

Por su parte, el motociclista Sebastián ‘Tatán’ Mejía, esposo de Maleja Restrepo y padre de sus dos hijas, Guadalupe y Macarena, también se despidió públicamente de su suegro.

En un post escribió: “Hoy celebro la vida, la alegría y los momentos, celebro la alegría de estar con la gente que amo, celebro cada segundo de vida. ‘Ya me pasé el juego’ en modo difícil. Ahora solo queda vivir. Alfa y omega. Buen viaje suegro”.

Su mensaje coincidió con su cumpleaños, celebrado apenas un día antes de la noticia del fallecimiento de su suegro.

