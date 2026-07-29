“En la fotografía nunca terminas de aprender”: el fotógrafo Ruvén Afanador llega por primera vez a Colombiamoda

Por primera vez, el fotógrafo colombiano Ruvén Afanador hará parte de Colombiamoda, donde presentará junto a Chevignon la obra The Object of My Affection que acompaña el lanzamiento de la colección 90’s Revival, una propuesta que reinterpreta el legado de la marca a partir de la estética de los años noventa.
Considerado uno de los fotógrafos de moda más influyentes del mundo, Ruvén Afanador ha construido una trayectoria de más de tres décadas retratando a figuras como Barack Obama, Al Pacino, Scarlett Johansson, Shakira, Gabriel García Márquez, Timothée Chalamet, Rossy de Palma —una de sus musas recurrentes—, Adele y Mónica Bellucci. Sus imágenes han sido publicadas en revistas como Vogue, Vanity Fair, The New York Times Magazine y Rolling Stone.
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Su obra ha llegado a museos y galerías internacionales gracias a su lenguaje visual lleno de dramatismo, blanco y negro y una puesta en escena profundamente teatral que ha quedado plasmado en una serie de libros que se han convertido en referentes de la fotografía contemporánea, entre ellos Torero (2001), Sombra (2004), Mil Besos (2009), Angel Gitano (2014), Milagros (2014) e Hijas del Agua (2020). Este último ocupa un lugar especial dentro de su obra. Inspirado en el realismo mágico y en la riqueza natural y cultural de Colombia.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el fotógrafo habló sobre lo que significa participar por primera vez en Colombiamoda: “Es algo muy especial para mí. Siempre había oído hablar de Colombiamoda y, de alguna manera, tenía ese misterio por descubrir lo que representa la moda en Colombia. Sé que es una industria que ha evolucionado muchísimo y por eso es muy emocionante estar aquí. Tenía el sueño de conocer más Medellín y esta ha sido una oportunidad muy especial para hacerlo”. Su debut será el miércoles 29 de julio en City Hall El Rodeo, donde presentará The Object of My Affection junto a Chevignon.