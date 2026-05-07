Marca colombiana denuncia “plagio” en la Met Gala

“No todo lo que brilla en una noche como la Met Gala es original”, así comienza Ana María Restrepo su historia en un video en Instagram que ya completa más de 82.000 visualizaciones y en el que explica cómo alguien pidió cotización por su trabajo en bordado para la Met Gala.

“Hace aproximadamente un año, alguien se acercó a Amarpo con una idea: Servilletas bordadas para la Met Gala. ¡Increíble!”, explica Ana en su video y añade que hizo el diseño, varias muestras y perfeccionaron cada detalle.

Puede leer: “Es una colección muy cercana”: La moda de María Elena Villamil llega a 44 almacenes Éxito

“Tiempo, manos, intención en cada puntada. Pidieron cambios, y luego más cambios, más muestras, más tiempo. Más de todo aquello que no se puede apresurar. Tiempo, energía, recursos”.

Cabe anotar que la denuncia que realiza Amarpo es de la Met Gala del año anterior ya que los diseños de las servilletas fueron usados en la Met de 2025. Y todo se evidenció tras la publicación en redes sociales de cómo fueron las mesas y la decoración del año pasado.