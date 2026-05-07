Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

James Rodríguez podría dejar Minnesota antes de junio: ¿cómo llegará al Mundial?

El volante creativo de la Selección Colombia, James Rodríguez, parece tener los días contados en el Minnesota United. El cafetero solo ha jugado 1 partido como titular en la MLS. Conozca aquí su situación.

  • James Rodríguez jugará su tercer Mundial en Norteamérica 2026. Colombia comparte el grupo K con Portugal, Uzbekistán y R.D. Del Congo. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    James Rodríguez jugará su tercer Mundial en Norteamérica 2026. Colombia comparte el grupo K con Portugal, Uzbekistán y R.D. Del Congo. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
bookmark

Algunas jugadas destacadas en el partido ante Los Angeles FC el pasado 25 de abril parecían indicar que James Rodríguez iba a tener más protagonismo con el Minnesota United, sin embargo, pocos minutos sumó desde entonces. El sábado 2 de mayo, los de Minneapolis visitaron al Columbus Crew sin el creador cucuteño, pero consiguieron el triunfo por 3-1.

El equipo comunicó que James no viaja porque estaría en un procedimiento médico programado. Según la periodista Michelle Gianonne, el agente del jugador criollo se reunió con la directiva del equipo de la MLS. Aunque “el 10” tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, el cual puede extender hasta final de año, empero, otra posibilidad es que se rescinda por mutuo acuerdo, ya que el cucuteño planea concentrarse con la Selección Colombia desde mediados de mayo.

Un protagonismo nulo para el fichaje estrella

Cuando James Rodríguez arribó a Minnesota a inicios de marzo de 2026, fue recibido como la estrella del equipo, el fichaje estrella. La trayectoria del colombiano en el fútbol europeo y sus grandes presentaciones con el combinado nacional lo posicionaron como una estrella del fútbol mundial del último tiempo, algo que no ha podido demostrar en sus últimos 7 clubes.

En su llegada, Rodríguez fue aplaudido en el Target Center, la casa de los Minnesota Timberwolves, cuando presenció un partido de la NBA. Lastimosamente, hoy, James consiguió ni la mitad de lo que se esperaba. Jugó 104 minutos en MLS, solo un partido como titular, sin goles ni asistencias. “Es un buen suplente, gran profesional. Se entrena muy bien”, mencionó el director deportivo del equipo, Khaled El-Ahmad, quien también dio a conocer que la Selección Colombia solicitó al volante para el 15 de mayo, fecha en la que iniciaría la concentración de la Tricolor de cara al Mundial.

Antes del inicio de la Copa del Mundo, James puede jugar 4 partidos más. El próximo juego del Minnesota United es el domingo 10 de mayo ante Austin F.C., a las 6:00 p.m., hora colombiana, con transmisión de AppleTV. ¿Jugará “el 10”?

Le puede interesar: Video | James Rodríguez estuvo cerca de marcar gol con Minnesota United ante Los Angeles, ¿cuántos juegos le quedan antes del Mundial?

Temas recomendados

Deportes
Estados Unidos
James Rodríguez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos