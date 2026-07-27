El recorrido de ocho meses por cafetales colombianos que inspiró la nueva colección de Alado para Colombiamoda 2026

De esa taza de café que se le ofrece a la visita apenas cruza la puerta nació La Aurora, la colección que Alado presentará este martes en Colombiamoda 2026. Surgió, precisamente, de esos pocillos calientes con los que Andrés Restrepo y Alejandro González, los diseñadores detrás de esta marca de moda de autor antioqueña, han sido recibidos en las casas y talleres que han recorrido durante años en sus procesos de investigación. Lea: Oh My Heart, la colección de Manuela Álvarez, abrirá Colombiamoda 2026 Entre sorbo y sorbo, una de las conclusiones a las que llegaron fue que, aunque Colombia es reconocido como un país cafetero, son pocos los colombianos que realmente saben todo lo que hay detrás de su bebida insignia. “Sabemos poco sobre los procesos, la historia y las manos que hay detrás de una taza de café. Gran parte del producto de mejor calidad se exporta y no llega a nosotros. Es una paradoja muy grande y ahí vimos una oportunidad muy interesante para investigar más”, le contó Restrepo a EL COLOMBIANO. Así fue como, hace ocho meses, Andrés y Alejandro emprendieron una ruta por el paisaje cafetero colombiano. Comenzaron en Armenia y terminaron en el Oriente antioqueño. En cada parada buscaron acercarse a las historias de los cultivadores y recolectoras, conocer los procesos detrás del café y descubrir un sinnúmero de variedades que, al final, se convirtieron en la inspiración de su nueva colección. El show que se llevará a cabo en Plaza Mayor tendrá 34 salidas en las que las chapolas, los granos de café, las tazas, las casas y el paisaje estarán presentes de manera clara. En La Aurora, Alado quiso desaprender ese código del diseño académico que dice que la literalidad no es buena, que la investigación y el concepto deben terminar siendo una abstracción.

“Yo siento que la literalidad y la representación hacen que la gente conecte con las historias. Muchas veces, en diseño, se abstraen tanto los elementos que las personas ya no entienden qué hay detrás. A nosotros nos interesa justamente lo contrario: que, a partir de estos prints y de todo el diálogo con aquello que encontramos en el paisaje, se construya un relato y que quien vea la prenda quiera descubrir la historia que estamos contando”, explica Restrepo. En cuanto a las siluetas, lo que hicieron los diseñadores fue deconstruir el traje tradicional campesino para llevarlo a un lenguaje contemporáneo. Conservaron características clave como los hombros descubiertos, los boleros y las faldas amplias, y trabajaron con textiles elaborados en telar horizontal, el mismo con el que se hacen los ponchos y las ruanas. Durante el proceso de descubrir el universo cafetero, uno de los aspectos que más llamó la atención de Restrepo y González fue el papel protagónico que tienen las mujeres en él. Fueron varias las anécdotas y supersticiones que conocieron: que ellas tienen un don especial para saber qué grano seleccionar, que se pintan las uñas de rojo para identificar mejor cuál recoger y las historias de aquellas andariegas que van de finca en finca y de pueblo en pueblo durante la cosecha. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Pero, además de servir como inspiración, ellas también hacen parte de los procesos técnicos de las piezas que conforman La Aurora y del desfile. Por ejemplo, las recolectoras y cultivadoras les explicaron que la madera producto del soqueo —un proceso que se realiza cada siete años y consiste en cortar el tallo principal de la planta para dar paso a nuevos brotes— suele desecharse. A partir de ese material, los diseñadores elaboraron los botones y otros apliques de las prendas. Lo mismo ocurrió con la borra de café, el residuo que queda en el filtro o en la taza después de preparar la bebida. En este caso, fue utilizada para desarrollar un tinte textil con el que se imprimieron algunos de los gráficos de la colección. Como parte de esa colaboración también grabaron un documental que narra la historia de cuatro caficultoras de El Retiro, La Ceja y Montebello, municipios que hacen parte del circuito cafetero antioqueño. Además, durante el desfile, los asistentes escucharán un paisaje sonoro construido con grabaciones captadas en las fincas durante el proceso de investigación, con el propósito de recrear la experiencia de esos ocho meses de trabajo de campo. Y, adicional a la presencia del café en el ADN de esta colección, gracias a una alianza con la marca de vehículos Kia, las caficultoras asistirán a la feria, donde tendrán un stand para dar a conocer y vender sus productos, y compartir sus historias. “La colección tiene una parte técnica y otra de inspiración, pero también un componente muy importante relacionado con los oficios y el trabajo artesanal. En esta colección quisimos que ellos también tuvieran un espacio para expresar su propia voz. Eso le da una magia muy especial porque implica desaprender ciertos códigos del diseño y crear desde un intercambio mucho más genuino”, concluye Andrés.

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