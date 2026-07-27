El recorrido de ocho meses por cafetales colombianos que inspiró la nueva colección de Alado para Colombiamoda 2026

De esa taza de café que se le ofrece a la visita apenas cruza la puerta nació La Aurora, la colección que Alado presentará este martes en Colombiamoda 2026.
Surgió, precisamente, de esos pocillos calientes con los que Andrés Restrepo y Alejandro González, los diseñadores detrás de esta marca de moda de autor antioqueña, han sido recibidos en las casas y talleres que han recorrido durante años en sus procesos de investigación.
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Entre sorbo y sorbo, una de las conclusiones a las que llegaron fue que, aunque Colombia es reconocido como un país cafetero, son pocos los colombianos que realmente saben todo lo que hay detrás de su bebida insignia.
“Sabemos poco sobre los procesos, la historia y las manos que hay detrás de una taza de café. Gran parte del producto de mejor calidad se exporta y no llega a nosotros. Es una paradoja muy grande y ahí vimos una oportunidad muy interesante para investigar más”, le contó Restrepo a EL COLOMBIANO.
Así fue como, hace ocho meses, Andrés y Alejandro emprendieron una ruta por el paisaje cafetero colombiano. Comenzaron en Armenia y terminaron en el Oriente antioqueño. En cada parada buscaron acercarse a las historias de los cultivadores y recolectoras, conocer los procesos detrás del café y descubrir un sinnúmero de variedades que, al final, se convirtieron en la inspiración de su nueva colección.
El show que se llevará a cabo en Plaza Mayor tendrá 34 salidas en las que las chapolas, los granos de café, las tazas, las casas y el paisaje estarán presentes de manera clara. En La Aurora, Alado quiso desaprender ese código del diseño académico que dice que la literalidad no es buena, que la investigación y el concepto deben terminar siendo una abstracción.