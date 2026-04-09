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Murió Michael Patrick, actor de Juego de Tronos: ¿qué le pasó?

El actor irlandés falleció este miércoles 8 de abril, según informó su esposa en una publicación de Instagram. Además de su aparición en la sexta temporada de la serie de HBO, Patrick también fue el primer irlandés con discapacidad en protagonizar la obra de teatro de Shakespeare, Ricardo III.

  • Patrick falleció a los 35 años en Irlanda del Norte. FOTO: Captura de pantalla
    Patrick falleció a los 35 años en Irlanda del Norte. FOTO: Captura de pantalla
  • Este es Michael Patrick en su papel en Juego de Tronos. FOTO: HBO
    Este es Michael Patrick en su papel en Juego de Tronos. FOTO: HBO
El Colombiano
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hace 2 horas
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Michael Patrick, actor y escritor irlandés conocido por su participación en la serie de HBO, Juego de Tronos, falleció el 8 de abril a los 35 años.

Así lo confirmó su esposa, Naomi Sheehan, por medio de una publicación realizada este jueves en la cuenta oficial de Instagram de Patrick

Entérese: De “Matarreyes” en Juego de Tronos a esposo en fuga: Nikolaj Coster-Waldau regresa a la televisión

“Anoche, Mick falleció tristemente en el hospicio de Irlanda del Norte [...] No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos”, escribió Naomi junto a una fotografía de los dos tomada el día de su boda.

Además, la esposa de Michael reveló la causa de muerte del actor. “Le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos”, contó.

La ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Aunque los síntomas cambian en cada paciente, lo más común es que inicie con debilidad muscular en una parte del cuerpo y que luego se vaya extendiendo.

Esto se produce debido al deterioro de las neuronas motoras, que son las que controlan los movimientos voluntarios de los músculos. En pacientes con ELA en una etapa avanzada, la enfermedad afecta habilidades como comer, hablar y hasta respirar.

Aunque se cree que la mayoría de casos de este tipo de esclerosis se presentan por motivos genéticos, aún no se conocen sus causas y tampoco existe una cura para ella.

Uno de los actores que también falleció recientemente por esta enfermedad fue Eric Dane, recordado por su papel de “McSteamy” en Grey’s Anatomy, quien murió el 19 de febrero de 2026.

Por su parte, Patrick había compartido algunos detalles sobre su diagnóstico en redes sociales. En la última publicación que hizo, que tiene fecha del 6 de febrero de 2026, el actor reveló que su neurólogo le había informado que solo le quedaba un año de vida.

El papel más reconocido de Michael fue el que realizó en la sexta temporada de Juego de Tronos, donde interpretó a uno de los salvajes que vivían mas allá del muro. Aunque fue una aparición corta, esta le ayudó a impulsar su carrera actoral.

Este es Michael Patrick en su papel en Juego de Tronos. FOTO: HBO
Este es Michael Patrick en su papel en Juego de Tronos. FOTO: HBO

También hizo parte de Blue Lights, This Town y My Left Nut, de la que fue coguionista y que está basasa en su adolescencia.

En 2024 hizo historia en su natal Irlanda al convertirse en el primer actor con discapacidad en protagonizar Ricardo III, una de las obras de teatro más reconocidas de Shakespeare.

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