¿Martha Isabel Bolaños, la “villana” de Master Chef Celebrity?

Cuenta que en el programa que se estrena este lunes 29 de mayo tuvo muchos problemas de convivencia, que le costó demasiado trabajar en equipo y que “prácticamente siempre jugó sola”.

Martha, a la que aún mucho identifican como la Pupuchurra, por su personaje en la telenovela Yo soy Betty, la fea, se radicó en su natal Cali y desde allí sigue con su carrera de actriz en la televisión, el teatro y el cine. CON EL COLOMBIANO habló sobre su estreno como chef en un reality.

¿Qué la motivó a participar nuevamente en un reality?

“Era la tercera vez que me invitaban a Master Chef Celebrity y siempre respondía que a qué iba a ir si no sabía cocinar y veía a la gente sufrir mucho, pero soy una mujer de retos y ante este nuevo llamado dejé los miedos y me dije interiormente que sí podía, el reto me llamó. Le sacaba el cuerpo básicamente porque no sabía cocinar”.

¿Se asesoró antes del reality, tomó clases?

“Me preparé en la cocina de un amigo que tiene un restaurante básicamente a relacionarme con los alimentos y después de eso comencé a cocinar de mane natural, a partir de esa relación, pero eso no fue nada frente a lo que viví en el programa, que fue toda una experiencia”.

¿Cuál fue su mejor preparación en el programa?

“Un plato muy bacano que hice, ya avanzada la competencia , fue una preparación de los departamentos de Sucre y Bolívar que no se había hecho en todas las ediciones de Master Chef, me sentí muy orgullosa de presentar un plato de estas características”.

¿Y cuál fue el peor...?

“Muchos, muchos, tuve mis logros, pero también mis embarradas enormes como el día que hicimos pandebono, yo bien caleñísima estaba supersegura de la comida del Valle y siempre la quería preparar, y fue horrible con el pandebono, no era ni capaz de quitarme la masa de las manos, ese fue mi primer fracaso, que me hizo entender que el programa no era nada fácil”.

¿Qué tan compleja fue la convivencia al lado de otros 23 “celebridades”?

“Para mí fue muy difícil, relacionarme y trabajar en equipo fue lo que más me costó, desde el principio me hicieron una fama, que si por algo lo decían, algo de verdad tenían, pero a mí no me parecía. Ellas decían que no se me podía llevar la contraria.

Sí fui en contra de muchos comportamientos, soy una mujer de una sola pieza y veía muchas caras dobles y eso me costaba mucho trabajo, tanto así que jugué sola gran parte del juego”.