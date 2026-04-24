Madre de exreina asesinada en México revela la horrible forma en la que se enteró: “¿es en serio su pregunta?”

Nuevos detalles siguen saliendo a la luz en el caso del asesinato de Carolina Flores Gómez, esta vez desde la voz de su madre, quien relató cómo se enteró del crimen y qué le dijo su yerno en las horas posteriores.

Reyna Gómez Molina contó que la noticia le llegó de forma abrupta, a través de una llamada de su yerno, Alejandro Sánchez, realizada el 16 de abril, un día después del ataque ocurrido en Ciudad de México.

Según su testimonio, difundido en entrevista con Univisión, el hombre le informó que su hija había muerto y que la responsable sería su propia madre. “Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca... le decía: ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, y me respondió: ‘No señora... es que mi mamá le disparó’”, relató.