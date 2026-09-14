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Macklemore quedó fuera de la gira de Ed Sheeran tras exigir un alto al genocidio en Palestina

Exigir libertad para Palestina le costó a Macklemore su lugar en el Loop Tour. La promotora Messina Touring Group confirmó la cancelación de sus participaciones tras el rechazo categórico de los recintos a tener al músico.

  • Mientras la industria del pop busca históricamente la neutralidad para llenar estadios, Macklemore decidió utilizar las pantallas gigantes del MetLife Stadium para proyectar las imágenes de los bombardeos en Gaza. FOTO: AFP
    Mientras la industria del pop busca históricamente la neutralidad para llenar estadios, Macklemore decidió utilizar las pantallas gigantes del MetLife Stadium para proyectar las imágenes de los bombardeos en Gaza. FOTO: AFP
El Colombiano
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hace 3 horas
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El rapero estadounidense Macklemore fue retirado del resto de las fechas en Estados Unidos del Loop Tour de Ed Sheeran, luego de aprovechar sus presentaciones como telonero para exigir de forma contundente un alto al genocidio en Palestina.

Y es que de esta forma, la tensión entre la postura política y la industria del entretenimiento cobró una nueva víctima en la música global. La decisión afecta a ocho de los diez conciertos restantes de la gira, la cual se reanuda el 19 de septiembre en Filadelfia.

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Protestas sobre el escenario: la posición de la promotora

Durante sus actuaciones de apertura en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Macklemore lanzó consignas como “¡Palestina libre!” y proyectó imágenes de los bombardeos en Gaza mientras interpretaba su tema de protesta “Hind’s Hall”. En pleno show, el músico afirmó: “Creo que todo ser humano que pisa esta tierra merece exactamente la misma libertad”.

Las reacciones no tardaron en llegar. El Consejo Israelí-Estadounidense (IAC) presentó una petición formal ante Sheeran y la productora para exigir la salida del rapero, bajo el argumento de que el espectáculo no debía transformarse en un mitin político. La cantante Pink también se sumó públicamente a las críticas hacia el discurso del artista.

Messina Touring Group, empresa promotora de la etapa estadounidense del Loop Tour, confirmó a la revista internacional Rolling Stone que la marginación del rapero respondió a presiones de los estadios.

“Los lugares donde se llevarán a cabo las próximas fechas de la gira nos han notificado que no permitirán que se realice un concierto con Macklemore en el cartel, lo que provocaría la cancelación de la gira y afectaría a cientos de miles de fans”, señaló la firma.

Ante este panorama, la promotora detalló que, “tras conversaciones con las partes interesadas, Macklemore no se presentará en las fechas restantes como artista de apoyo”.

Ultimátum y réplica del rapero

A través de un extenso comunicado en Instagram, Macklemore reveló que el propio Ed Sheeran le informó que Robert Kraft, dueño de los New England Patriots y del Gillette Stadium, lo llamó para advertirle que el rapero no tocaría en su recinto.

Según el músico, Kraft reunió posteriormente a otros propietarios de estadios para fijarle un ultimátum a Sheeran: si Macklemore continuaba en la gira, no podrían presentarse en sus recintos. Macklemore explicó que la situación situó a Sheeran en una posición “compleja” dado su perfil históricamente apolítico.

No obstante, el rapero remarcó que “no hay una posición neutral entre el opresor y el oprimido. Cuando un bando cuenta con las bombas y el apoyo financiero y militar ilimitado de Estados Unidos, negarse a tomar partido no te deja en el medio”.

Asimismo, el artista cuestionó que sus palabras causen controversia cuando ha mantenido dicha postura desde 2023. “Cuando se llega a cierto nivel de exposición, decir ‘Palestina libre’ se convierte en un riesgo. El escenario se convierte en resistencia. Quizás es por eso que este ha sido el momento crucial para silenciarme”, indicó.

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Respecto a los señalamientos de antisemitismo, sostuvo que “cuando criticar a Israel, oponerse al sionismo o decir ‘Palestina libre’ es equiparado con el odio a los judíos, esto no protege a las personas judías. Evita que Israel asuma sus responsabilidades”.

Macklemore terminó su respuesta expresando su deseo de mantener su amistad de 13 años con Sheeran, pero reiteró la gravedad de la crisis humanitaria en la que se encuentra ese territorio. “Todo un pueblo está siendo desplazado, muere de hambre y es asesinado, mientras el mundo debate qué palabras podemos usar para describirlo. No necesité 10 shows de Ed. Necesité dos”, detalló.

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Y remarcó diciendo que “si esas palabras me costaron las presentaciones a cambio de que la conversación sobre Palestina volviera a estar en el foco, entonces es el tour más exitoso en el que he estado”, concluyó el artista.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué vetaron a Macklemore del Loop Tour de Ed Sheeran?
La expulsión se produjo por la negativa de los recintos de la gira a albergar sus conciertos tras sus proclamas a favor de Palestina en Nueva Jersey. Los estadios notificaron a la promotora que no permitirían la presentación de Macklemore en su cartel.
¿Quiénes presionaron para que se cancelaran los conciertos de Macklemore?
Las presiones provienen de los dueños de los estadios —liderados por Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium—, del Consejo Israelí-Estadounidense (IAC) y de sectores de la industria como la cantante Pink. Además, la promotora Messina Touring Group intercedió para evitar la cancelación total del tour.
¿Qué fechas y ciudades de la gira se verán afectadas por la salida del rapero?
Macklemore quedará fuera de ocho de los diez conciertos restantes de la etapa estadounidense de la gira. Los shows afectados se reanudan el 19 de septiembre en Filadelfia e incluyen fechas en estadios de ciudades como Boston, Atlanta, Charlotte, Indianápolis, Dallas y Tampa.
¿Se cancelará la gira Loop Tour de Ed Sheeran por este conflicto?
No, la gira de Ed Sheeran continuará según lo programado. La retirada de Macklemore se tomó precisamente para evitar que los dueños de los estadios cancelaran los eventos y afectaran a miles de espectadores.

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