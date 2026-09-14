¿Le llegó un mensaje sobre una multa, póliza o paquete retenido? Así puede detectar si es una estafa

Un mensaje de texto que anuncia una supuesta multa, una póliza con inconsistencias, una indemnización pendiente o incluso un paquete retenido puede parecer una comunicación rutinaria. Sin embargo, detrás de ese aviso puede estar una modalidad de fraude digital conocida como smishing, una estrategia con la que los delincuentes buscan llevar a sus víctimas a sitios falsos para quedarse con información personal y financiera. La modalidad aprovecha precisamente situaciones que generan preocupación o sensación de urgencia. El mensaje puede advertir que una cuenta será cerrada, que existe un pago pendiente o que es necesario actualizar algún dato para completar un trámite. El objetivo es que la persona actúe rápidamente, haga clic en un enlace y termine entregando información que debería permanecer bajo su control. Bancolombia explica que los delincuentes pueden hacerse pasar por entidades financieras, aseguradoras, empresas de transporte y otras organizaciones con las que las personas tienen contacto habitual. En los mensajes pueden aparecer supuestas inconsistencias en pólizas de vida, indemnizaciones a punto de vencer, actualizaciones bancarias, multas, comparendos, embargos, procesos legales o paquetes retenidos. Entre las frases que pueden utilizar los delincuentes están: “Su póliza de vida presenta una inconsistencia. Actualice sus datos aquí”, “Tiene una indemnización pendiente por reclamar” o “Su pedido está retenido por falta de actualización de datos”. También pueden recurrir a advertencias como “Su banco cerrará su cuenta. Evítelo actualizando sus datos”. Le puede interesar: Más de 4.000 víctimas de DMG son dueñas de un mismo apartamento en Bogotá: esta es la historia

La urgencia es parte de la trampa

El mecanismo funciona porque el mensaje busca provocar una reacción inmediata. Al anunciar una supuesta sanción, pérdida de un beneficio, bloqueo de una cuenta o problema con un envío, el delincuente intenta reducir el tiempo que tiene la víctima para pensar antes de actuar. El enlace incluido en el mensaje es uno de los principales riesgos. Al ingresar, el usuario puede ser llevado a una página falsa que busca capturar nombres de usuario, contraseñas, números de tarjetas, códigos de seguridad u otros datos personales. El engaño incluso puede continuar después de que la persona entrega sus datos. En algunos casos, un supuesto asesor contacta posteriormente a la víctima y le solicita claves, códigos o autorizaciones para completar un trámite que en realidad no existe. Por eso, la primera defensa no está en identificar perfectamente cada página falsa, sino en no actuar de inmediato. “Antes de actuar frente a cualquier mensaje que genere preocupación o sensación de urgencia, es fundamental detenerse. Un minuto de calma es la mejor estrategia contra las decisiones impulsivas”, señala Juan Camilo Zuluaga, vicepresidente de Servicios para Clientes y Empleados de Bancolombia. La entidad resume esa recomendación en tres acciones: “Parar, pensar y actuar”. La idea es revisar el contenido del mensaje, cuestionar la legitimidad de la solicitud y comunicarse directamente con la organización que supuestamente envió la comunicación antes de suministrar cualquier información. Lea más: Esta es la trampa de la falsa vacante en Medellín con la que engañaron a una mujer para robarle un iPhone de alta gama

Cinco claves para no caer

Una de las primeras señales de alerta son los mensajes que solicitan pagos, actualizaciones urgentes o cobros inesperados. Si la comunicación busca que la persona tome una decisión inmediata, lo recomendable es no hacerlo desde el enlace recibido. La segunda es evitar los enlaces enviados por desconocidos mediante SMS, WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería. En caso de que el mensaje parezca provenir de una empresa con la que el usuario tiene relación, la alternativa es ingresar directamente a sus canales oficiales y comprobar allí la información. La tercera regla es no entregar información confidencial. Usuarios, claves, números de tarjeta, códigos de seguridad y claves dinámicas no deben compartirse por mensajes, llamadas, correos electrónicos ni redes sociales. La cuarta es verificar por cuenta propia. Si un mensaje asegura que existe un problema con una cuenta bancaria, una póliza, una multa o una entrega, la persona debe comunicarse directamente con la entidad correspondiente, utilizando sus canales oficiales y no los datos incluidos en el mensaje sospechoso. Y la quinta es reportar la comunicación. Si el mensaje menciona a Bancolombia, la entidad recomienda reportarlo mediante sus canales oficiales, incluido el correo correosospechoso@bancolombia.com.co y su WhatsApp de reporte. Conozca también: Estafa bancaria: así funciona el engaño en el que delincuentes se hacen pasar por funcionarios del banco Hay una regla que resume buena parte de la prevención: ninguna entidad financiera solicitará por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales información financiera confidencial como usuarios, claves, números de tarjeta, códigos de seguridad o fechas de vencimiento. Si alguien solicita esos datos mediante esos canales, es una señal de fraude. La recomendación, entonces, no es memorizar cada mensaje que puede utilizar un delincuente. Es entender el patrón: una comunicación inesperada, una situación que genera presión, un enlace para resolverla rápidamente y una solicitud de información sensible. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: