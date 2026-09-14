Ofertas falsas de trabajo en Facebook: así es como Rusia ha reclutado colombianos para una red de “agentes desechables”

Una investigación reveló cómo servicios de inteligencia rusos utilizan las redes sociales para reclutar a ciudadanos latinoamericanos, en su mayoría colombianos, para ejecutar actos de sabotaje en Europa. Sus labores van desde vigilancia fotográfica hasta incendios provocados.

Desde el año 2024, algunas acciones vandálicas en Polonia, República Checa, Rumania y Lituania han tenido una característica en común. Los capturados como presuntos responsables son de origen colombiano, cubano o español.

El primero de ellos fue el 23 de mayo de 2024 cuando Andrés Alfonso de la Hoz, colombiano, incendió un almacén de materiales de construcción en Varsovia, provocando daños menores. Días después provocó una segunda conflagración en un almacén ubicado en Radom. Posterior a estos ataques, canales rusos afirmaron falsamente que esas instalaciones funcionaban como centro logístico militar para las fuerzas ucranianas.

Sus acciones no solo fueron en territorio polaco. El 6 de junio de 2024, De la Hoz le prendió fuego a varios autobuses del transporte público en un depósito de Praga, República Checa. En ese país fue capturado y condenado a 8 años.

Mientras este colombiano fue detenido en territorio checo, el exmilitar, también colombiano, Luis Alfonso Murillo Diosa ingresó a Bucarest (Rumania) procedente de Medellín para llevar a cabo labores de reconocimiento visual, fotografías y videos sobre una planta de reciclaje e instalaciones energéticas en Bragadiru.

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Su misión duró 2 días, entre el 28 y el 30 de julio, pues en este último día antes de que intentara provocar un incendio en una estación de gas, la policía de ese país lo interceptó. La justicia rumana lo condenó a seis años de cárcel.

Hasta el momento, parecería que fuera solo una coincidencia: dos ciudadanos colombianos detenidos por provocar incendios en Polonia, Chequia y Rumania; sin embargo, en septiembre de ese mismo año, una operación contra la empresa TVC Solutions en Lituania ya conectaba los hechos anteriores.

Allí, el 2 de septiembre, el colombiano Gonzalo de Jesús Ramos Santos ingresó a Lituania para realizar el reconocimiento preliminar y tomar fotografías de las instalaciones de la empresa y sus accesos. Esta compañía es instaladora de equipos móviles de análisis del espectro radioeléctrico valorados en 1,5 millones de euros que al parecer son destinados a Ucrania.

Días después, el 8 de septiembre, la cubana-española Mayra Eukaris de la Lastra Nistal llegó a la zona para realizar grabaciones adicionales de las instalaciones y transmitir la información operativa. El 17 de ese mes, el español José López Aguilar y el colombiano-español Andrés Felipe Díaz Rivas compraron combustible e intentaron iniciar el fuego, pero abortaron el ataque al detectar la presencia de patrullas policiales. Huyeron a Letonia, donde fueron detenidos.

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Estos aparentes hechos aislados, corresponderían a una red de “agentes desechables” o personas de un solo uso, así lo determinó una investigación de la Red de Periodismo de Investigación de los Medios Públicos Europeos quienes revisaron documentos judiciales, tuvieron acceso a archivos policiales y hablaron con expertos en seguimiento en redes sociales.