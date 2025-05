Según relató, su primera experiencia en televisión fue con pequeños papeles en producciones como Expedientes, pero el salto definitivo ocurrió en 2002.

Durante unas vacaciones en La Dorada, Caldas, su madre recibió una llamada inesperada de la productora Colombiana de Televisión. Querían que Lina asistiera a un casting para Padres e Hijos, pero ella se negó. Fue su madre quien, sin rendirse, envió un video de trabajos anteriores de la joven actriz, y esa grabación bastó: fue elegida sin audicionar.

Así nació Sammy, el personaje que Lina interpretó durante cinco años y que la convirtió en un rostro habitual en los hogares colombianos. Más allá de la fama, la actriz recordó que el papel le dio independencia económica a muy temprana edad.



“Me pagaban entre 200.000 y 300.000 pesos por capítulo, y grababa entre 15 y 20 episodios al mes”, explicó. Eso significaba ingresos mensuales de entre 4 y 6 millones de pesos, una suma considerable para una niña de 11 años a comienzos de los 2000.

El ritmo de trabajo, sin embargo, afectó su vida académica. Grabaciones de lunes a sábado le hicieron perder el año escolar y enfrentarse a una decisión difícil. “Ya había perdido por fallas y no me querían ver”, recordó. Su madre le propuso entonces elegir entre estudiar o actuar. “Como ya conocía la plata, pues me quedé trabajando y duré así hasta los 13 años”.