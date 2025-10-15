Este es el actor de ‘Padres e hijos’ que murió tras luchar contra un cáncer y negarle la eutanasia: “Ningún médico quiso hacerlo”

A sus 26 años, con una prometedora carrera en ascenso en el mundo de los medios y la televisión colombiana, la vida del presentador y actor colombiano Leonardo Ramírez se vio truncada por una batalla implacable en el año 2003. Le puede interesar: Con este plato, llegó una nueva eliminación en MasterChef Celebrity Colombia: uno de los favoritos se despidió antes del top 10 Reconocido por su participación en producciones como Padres e hijos y La mujer en el espejo, de Caracol TV, así como por su carisma en el programa juvenil Mucha música de Citytv, Ramírez era un rostro familiar y querido por el público. A pesar de que su carrera apenas estaba despegando teniendo participación en esas producciones locales, Leonardo ya había hecho un nombre en el medio cuando un diagnóstico de cáncer lo obligó a un giro dramático y doloroso.

Leonardo Ramírez participó en producciones como Padres e hijos y La mujer en el espejo. FOTO: Cortesía Caracol TV / Expediente Final

De la televisión a la incertidumbre médica

La enfermedad fue particularmente agresiva. Los familiares del artista revelaron en el programa Expediente Final de Caracol Televisión que, tras someterse a varios tratamientos médicos convencionales sin éxito, el actor recurrió a terapias alternativas. En su búsqueda de sanación, probó inyecciones de agua de mar e incluso el llamado veneno de escorpión azul, una sustancia que por entonces se promocionaba entre algunos pacientes oncológicos. Sin embargo, la enfermedad avanzó sin piedad. El cáncer metastásico afectó múltiples órganos, incluyendo el páncreas, y los dolores se volvieron insoportables. Al ver los resultados médicos, su padre, visiblemente afectado, admitió: “Cuando vi esos resultados, acepté que muy pronto moriría”.

El tabú de la eutanasia

En medio del deterioro físico, y remitido a cuidados paliativos, Leonardo Ramírez tomó una decisión drástica. Consciente de su irreversible situación, expresó públicamente su deseo de acceder a la eutanasia, un tema que en aquel momento carecía aún más de reconocimiento legal y era un tabú en Colombia. Su hermana Sandra recordó en el programa que, pese al debate que generaba, el actor se mantuvo firme en su decisión, pero se encontró con la negativa del personal de salud: “Ningún médico quiso hacerlo”. Leonardo Ramírez falleció el 11 de junio de 2003, a la corta edad de 26 años, asistido por su madre. Su historia, marcada por la lucha y la valentía para visibilizar el derecho a una muerte digna, trascendió la pantalla. Colegas, músicos y excompañeros lo recuerdan y recordaron en el programa, como un joven “entusiasta, sensible y apasionado”.

Leonardo Ramírez falleció el 11 de junio de 2003, a la corta edad de 26 años. FOTO: Cortesía Caracol TV / Expediente Final