Este es el actor de ‘Padres e hijos’ que murió tras luchar contra un cáncer y negarle la eutanasia: “Ningún médico quiso hacerlo”

A sus 26 años, con una prometedora carrera en ascenso en el mundo de los medios y la televisión colombiana, la vida del presentador y actor colombiano Leonardo Ramírez se vio truncada por una batalla implacable en el año 2003.
Reconocido por su participación en producciones como Padres e hijos y La mujer en el espejo, de Caracol TV, así como por su carisma en el programa juvenil Mucha música de Citytv, Ramírez era un rostro familiar y querido por el público.
A pesar de que su carrera apenas estaba despegando teniendo participación en esas producciones locales, Leonardo ya había hecho un nombre en el medio cuando un diagnóstico de cáncer lo obligó a un giro dramático y doloroso.