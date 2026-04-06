Lady Gaga y Doechii sonorizan el tráiler final de El Diablo Viste a la Moda 2

Casi dos décadas después de que el tacón de aguja de Miranda Priestly marcara el paso en la industria del cine, la revista Runway vuelve a abrir sus puertas, El Diablo Viste a la Moda 2 llega el 30 de abril, el tráiler revelado este lunes es un adelanto que da pistas de cómo la industria editorial y la música se entrelazan en esta nueva entrega.
A casi veinte años de que la primera película se convirtiera en un ícono del cine contemporáneo, este tráiler final muestra una crisis editorial que enfrenta Runway, en un contexto donde el papel impreso agoniza y el poder se ha transformado, además del regreso de Andy Sachs como editora principal, y el acompañamiento de una banda sonora original interpretada por Lady Gaga y Doechii. La canción "Runway” acompaña cada escena, subrayando tanto la tensión como la celebración del mundo de la moda.
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