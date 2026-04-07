La primera hipótesis sobre la muerte de dos menores en Vista Hermosa al quedarse encerrados en un congelador

La muerte de dos hermanos de 8 y 5 años en el municipio de Vista Hermosa (Meta) mantiene en curso una investigación de las autoridades, que buscan establecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron hallados sin vida. A priori, una primera versión de los padres ha sido corroborada por las autoridades. El caso se registró durante el Sábado Santo en el barrio Las Brisas. Los menores, identificados con las iniciales S.G. y D.G., fueron encontrados dentro de un congelador comercial ubicado en su casa.

Tras el hallazgo, sus cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para determinar si la causa de la muerte corresponde a asfixia u otro factor.

Menores de Vista Hermosa habrían muerto por un juego

El padre de los niños, Brayan Guevara, ha entregado su versión en entrevistas con medios como Caracol Radio, La FM y El Tiempo. Según relató, sus hijos tenían la costumbre de esconderse dentro de la casa como parte de un juego familiar. “Nosotros entre familia teníamos una costumbre de que llegábamos a la casa, ellos se escondían (...) y uno entraba y los buscaba”, explicó en diálogo con Caracol Radio. De acuerdo con su testimonio, el día de los hechos él y su esposa salieron a realizar compras. Sobre la duración de la salida, el propio Guevara dio versiones distintas: en una entrevista indicó que estuvieron fuera unos 20 minutos, mientras que en otra afirmó que el tiempo fue de “una hora y 20 minutos”. Durante ese lapso, los menores habrían permanecido en la vivienda viendo televisión antes de comenzar a jugar. En contexto: Investigan el hallazgo sin vida de dos hermanos de 8 y 5 años en la nevera de una casa en Meta El elemento clave del caso es un congelador que no se encontraba en uso. El padre aseguró que el equipo estaba desconectado y vacío, lo que, según su hipótesis, habría llevado a los niños a meterse dentro. “Había un congelador desocupado y ellos se metieron (...) la tapa se cerró herméticamente y no pudieron abrir”, dijo a La FM.

También precisó que el aparato, de uso comercial para la venta de hielo, no estaba operando debido a la temporada de lluvias, por lo que solo utilizaban otro equipo de mayor tamaño. Al regresar a la vivienda, los padres notaron que los niños no estaban y comenzaron a buscarlos en los lugares donde solían esconderse. “Los buscamos donde ellos se escondían (...) no los encontramos, comenzamos desesperadamente a buscarlos en la casa y ahí pues ya los encontramos ahí”, relató el padre. Le puede interesar: La inseguridad en Bogotá no da tregua: robaron camioneta con niña de 7 años adentro y la Policía logró su rescate tras poderoso operativo Tras abrir el congelador, intentaron reanimarlos y, con ayuda de un vecino, los trasladaron al hospital local. Sin embargo, el personal médico confirmó que ya no presentaban signos vitales. Guevara rechazó versiones que apuntaban a una muerte por frío: “Como dicen que murieron de hipotermia (...) en ningún momento fue así”, afirmó, insistiendo en que los menores habrían fallecido por falta de oxígeno.

¿Qué dicen las autoridades sobre la versión de los padres?

El alcalde de Vista Hermosa, Juan Gómez, indicó en declaraciones a Noticias Caracol que las autoridades activaron los protocolos desde el momento en que se conoció el caso. “Se recibió la noticia criminal (...) la Sijín hizo el recorrido y corroboró lo manifestado por el padre”, señaló.

Según explicó, la inspección en la vivienda confirmó que había dos congeladores, uno de ellos desconectado y con la tapa abierta. La hipótesis preliminar coincide con la del progenitor: los niños habrían ingresado al equipo y la tapa habría caído, impidiéndoles salir. El mandatario también informó que, tras revisar con la Comisaría de Familia, no se encontraron antecedentes de violencia intrafamiliar en el hogar. “No hay ningún tipo de caso por maltrato (...) tampoco por violencia intrafamiliar”, aseguró.