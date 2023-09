“El material ha llegado de forma exclusiva a Lo Sé Todo y solamente yo tengo información exclusiva de unas imágenes que involucran a un par de famosos”, había dicho el presentador Ariel Osorio con la fotografía censurada mientras le preguntaba a su compañera Nanis: “¿Tú sabes dónde puedo haber sido esto? Tú que sales a más lugares ¿Qué restaurante? ¿Qué bar es ese? ¿Conoces a algunos de los implicados en la fotografía? ¿Por qué silencio tan largo?”

Podría interesarle: Juan Pablo Llano es una de las 50 celebridades latinas de Telemundo

Nanis expresó su malestar tras la difusión de la fotografía. “Me siento irrespetada, me siento expuesta, me siento de que eso pude pasar en otro medio”, afirmó la presentadora. “Se supone que ustedes son mis compañeros, y yo acepté trabajar con ustedes. Pero yo vine acá a trabajar y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera?”, dijo la actriz.