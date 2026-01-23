Tremenda suerte: joven recibió boleta VIP para ver a Bad Bunny mientras le hacía fila a su tía para el concierto

Lo que empezó como un favor familiar terminó convirtiéndose en una sorpresa inesperada para un joven que hacía fila en los alrededores del estadio Atanasio Girardot, en Medellín, previo al primer concierto de Bad Bunny este fin de semana. Mientras le aguardaba el turno “a una tía”, una ciudadana puertorriqueña —que también asistirá al espectáculo— le regaló una boleta VIP que le había sobrado, cuyo valor comercial supera los 4 millones de pesos. Conozca: Confirmado: el Metro sí tendrá horario extendido el fin de semana por los conciertos de Bad Bunny en Medellín, ¿hasta qué horas? La historia fue conocida a través de Blu Radio, medio que conversó con el beneficiado. Aún incrédulo, el joven aseguró que le costaba asimilar lo ocurrido. “Sí, así como se oye, parece muy increíble”, dijo tras recibir el acceso.

Concierto de Bad Bunny en Bogotá 2022. FOTO: Colprensa

La entrada corresponde a una de las localidades más exclusivas del estadio, ubicada cerca de la tarima principal. Según explicó, se trata de un pase “VIP al frente del escenario”, con un precio aproximado de $4’200.000. Siga leyendo: Sorpresas y recomendaciones: todo lo que tiene que saber sobre los conciertos de Bad Bunny en Medellín Testigos calificaron el gesto como un acto de generosidad inesperado en medio de la multitud que, desde tempranas horas, esperaba el ingreso al concierto del artista puertorriqueño, quien tiene programadas tres presentaciones en la ciudad.

“Sé que vino una puertorriqueña y le ofreció la boleta porque le sobraba. Él la recibió con gusto mientras hacía fila para la tía”, relató otra asistente que presenció el momento. Lo que parecía una larga espera terminó convirtiéndose en el mejor regalo de su vida.

¿Qué canciones cantará bad Bunny en Medellín?

El espectáculo del Debí Tirar Más Fotos World Tour incluye un repertorio de más de 30 canciones que recorre distintas etapas de la carrera del puertorriqueño. La base del show está en su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos (2025), pero también incorpora varios de sus éxitos globales, especialmente del aclamado Un Verano Sin Ti, uno de los discos latinos más influyentes de los últimos años. Entérese: SIC pone la lupa a alojamientos por cancelaciones de reservas para ver a Bad Bunny: multas de hasta $3.500 millones Entre los temas que se esperan en el estadio Atanasio Girardot figuran canciones como Tití me preguntó, Me porto bonito, Neverita, Ojitos lindos, DÁKITI, Safaera, Callaíta y Yo perreo sola, además de cortes nuevos como BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL, CAFé CON RON y DtMF. La puesta en escena se dividirá entre el escenario principal y una tarima alterna, lo que permitirá momentos más cercanos con el público.