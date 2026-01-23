Tremenda suerte: joven recibió boleta VIP para ver a Bad Bunny mientras le hacía fila a su tía para el concierto

Lo que empezó como un favor familiar terminó convirtiéndose en una sorpresa inesperada para un joven que hacía fila en los alrededores del estadio Atanasio Girardot, en Medellín, previo al primer concierto de Bad Bunny este fin de semana.
Mientras le aguardaba el turno “a una tía”, una ciudadana puertorriqueña —que también asistirá al espectáculo— le regaló una boleta VIP que le había sobrado, cuyo valor comercial supera los 4 millones de pesos.
La historia fue conocida a través de Blu Radio, medio que conversó con el beneficiado. Aún incrédulo, el joven aseguró que le costaba asimilar lo ocurrido. “Sí, así como se oye, parece muy increíble”, dijo tras recibir el acceso.