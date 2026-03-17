Hospitalizan a Juancho De La Espriella en Bogotá: ¿qué ocurrió?

El regreso a casa de Juancho De La Espriella no fue precisamente el esperado. Tras varias semanas de presentaciones en Estados Unidos junto a Silvestre Dangond, el músico terminó bajo observación médica en la Clínica Reina Sofía, en el norte de la capital, luego de presentar molestias asociadas a un cálculo renal poco después de aterrizar en el país.
Según la información conocida, el acordeonero comenzó a sentir síntomas tras su llegada, lo que llevó a que fuera valorado por especialistas. La recomendación fue una hospitalización preventiva para vigilar su evolución y preparar el tratamiento más adecuado. La decisión se tomó en un momento en el que su agenda artística se encontraba en pleno desarrollo.