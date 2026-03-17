Hospitalizan a Juancho De La Espriella en Bogotá: ¿qué ocurrió?

El regreso a casa de Juancho De La Espriella no fue precisamente el esperado. Tras varias semanas de presentaciones en Estados Unidos junto a Silvestre Dangond, el músico terminó bajo observación médica en la Clínica Reina Sofía, en el norte de la capital, luego de presentar molestias asociadas a un cálculo renal poco después de aterrizar en el país. Según la información conocida, el acordeonero comenzó a sentir síntomas tras su llegada, lo que llevó a que fuera valorado por especialistas. La recomendación fue una hospitalización preventiva para vigilar su evolución y preparar el tratamiento más adecuado. La decisión se tomó en un momento en el que su agenda artística se encontraba en pleno desarrollo.

Como parte del manejo médico, en los próximos días será sometido a un procedimiento para la extracción del cálculo. A partir de esa intervención se definirá el tiempo de recuperación necesario antes de retomar sus compromisos musicales. Desde el equipo médico han sido enfáticos en que se trata de un procedimiento de rutina y que el artista se encuentra “estable, de buen ánimo y rodeado de su familia”, siguiendo cada una de las indicaciones de los especialistas. Entérese: Video | Giovanny Ayala esperó más de seis horas en urgencias: “Aprendamos a votar” Esa misma línea fue respaldada por su entorno cercano. En una entrevista concedida a El Tiempo, su esposa se refirió al estado del acordeonero y buscó transmitir tranquilidad frente a la situación. “Él está bien, está estable. Simplemente se le presentaron unos dolores; resultó siendo cálculo renal. Ahorita mismo está en la clínica pendiente de procedimiento quirúrgico para extraerle el cálculo renal, con las molestias y los dolores que ocasionó la situación, pero gracias a Dios bien y a la espera de la cirugía”, explicó que el dolor apareció tras el viaje y que la atención fue oportuna desde el primer momento. Sus declaraciones han servido para bajar la preocupación entre seguidores y colegas del género.

El episodio de salud aparece en medio de uno de los momentos más activos para De La Espriella. El acordeonero integra El último baile tour junto a Silvestre Dangond, una gira que ha marcado el reencuentro de ambos en escenarios de gran formato y que ha logrado convocar a miles de seguidores dentro y fuera del país. Lea también: Silvestre Dangond cantó su último baile con Juancho en Medellín: sillas arriba, energía desbordante y mucho vallenato Durante su paso por Estados Unidos, el tour se desarrolló entre el 5 y el 14 de marzo con presentaciones en ciudades como Atlanta, Orlando, Miami, Chicago, Newark y Dallas. En cada una de estas paradas, el público respondió con alta asistencia, acompañando conciertos que se extendieron por más de dos horas y que estuvieron centrados en un repertorio de éxitos ampliamente reconocidos.

El recorrido internacional ha tenido un significado especial dentro de la gira. La reunión en tarima de Dangond y De La Espriella ha sido uno de los principales atractivos, con una propuesta que recorre distintas etapas de su trayectoria conjunta. El concepto del tour ha estado ligado a un cierre de ciclo para muchos de sus seguidores, con un énfasis en canciones que marcaron momentos en la historia reciente del vallenato. Conozca: Festival Estéreo Picnic espera 50.000 turistas el fin de semana en Bogotá

Tras completar ese tramo fuera del país, la gira mantiene compromisos en Colombia. Uno de los eventos más esperados es el regreso al Estadio El Campín, programado para el próximo mes de mayo, una cita que ya genera expectativa entre el público por lo que representa dentro del calendario musical de 2026.

Hospitalizan a Juancho De La Espriella en Bogotá: ¿qué ocurrió?. Foto: cortesía José Maestre