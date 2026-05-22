Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

¿Qué le pasó a Francisco Bolívar, actor de Sin senos sí hay paraíso? Colegas piden oración por su estado de salud

Fabián Ríos, quien interpreta a Albeiro Marín en la serie, publicó un mensaje en redes sociales pidiendo oraciones por Bolívar, quien hace el papel de Jotica.

  • Estos son Fabián Ríos y Francisco Bolívar, actores de Sin senos sí hay paraíso. FOTO: Tomada de Facebook.
El Colombiano
hace 2 horas
La preocupación por Francisco Bolívar, reconocido por su papel de “Jotica” en la serie Sin senos sí hay paraíso, creció entre sus seguidores esta semana debido a la publicación que hizo su amigo y colega, Fabián Ríos.

El 21 de mayo, el actor santandereano compartió en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje sobre el estado de salud de Bolívar.

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene quiero que sepan que en mi corazón sólo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor, por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz”, escribió Ríos, quien en la serie interpreta a Albeiro Marín.

Adicional a eso, el actor dijo que su anhelo era que Francisco regresara pronto a su oficio e invito a sus más de cinco millones de seguidores a orar por él.

Esta publicación generó múltiples versiones sobre la situación que está atravesando Bolívar. Todo indica que, al parecer, el actor renunció a la cuarta temporada de la producción, cuyos rodajes finalizaron la semana pasada.

Y, por otra parte, la Revista Vea reveló que Francisco estaría “procurando superar quebrantos en su salud mental”. Una fuente cercana le dijo al medio de comunicación que recientemente atravesó una crisis y que es por eso que Ríos estaría pidiendo oraciones para su recuperación.

Bolívar, que también ha hecho parte del elenco de producciones como Pandillas, Guerra y Paz y Se nos armó la gorda, suele ser un personaje activo en redes sociales, donde suele compartir contenido acerca de su vida personal y profesional.

Desde hace una semana no publica ni fotos ni videos en su perfil de Instagram. El último post que hizo fue una grabación en la que aparece jugando con su gata, Nala. Desde entonces no ha hecho declaraciones sobre su estado de salud y tampoco respondió al mensaje de Ríos.

