Miss Universo, de escándalo en escándalo: ahora la ganadora Fátima Bosch fue demandada por difamación

La marca Miss Universo no sale de un escándalo para meterse en otro. A las ya críticas por la elección de la mexicana Fátima Bosch, la orden de arresto contra la copropietaria del certamen y las investigaciones por tráfico de armas y drogas contra el segundo copropietario, ahora se suma una demanda interpuesta en contra de la ganadora. Lea aquí: Miss Universo: la corona que ya no encaja Bosch, que hace apenas unos días denunció amenazasen su contra por su polémica elección, ahora fue demanda por difamación por Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia con quien protagonizó una pelea en medio de su participación en el concurso.

A mediados de noviembre, cuando las 122 candidatas ya estaban concentradas en Pak Kret, Bosch e Itsaragrisil tuvieron una acalorada discusión en la que el hombre trató de “tonta” a la mexicana e incluso amenazó con expulsarla del certamen. En video: La excusa del presidente de Miss Universo sobre la derrota de Miss Costa de Marfil: “Necesita visa para ingresar a 175 países” Durante un evento, Itsaragrisil recordó a los participantes el compromiso que cada una tiene de crear contenido en sus redes sociales hablando sobre Tailandia y los patrocinadores del reinado y fue en ese momento en el que el directivo comenzó a cuestionar a Bosch por no realizar dichas publicaciones. Todo quedó registrado en vídeo. El también vicepresidente del certamen le preguntó a la mexicana si no pensaba compartir contenido sobre el país y el concurso en sus cuentas, mientras Ella intentaba defenderse y explicar sus argumentos. Sin embargo, Itsaragrisil le dijo que se callara, y la llamó “tonta” y “cabeza hueca”.

“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, le respondió Bosch. Esa recordada discusión es el motivo de la demanda de Itsaragrisil a Bosch. Siga leyendo: Tribunal de Tailandia ordenó el arresto de copropietaria de Miss Universo por fraude: estaría escondida en México Un documento compartido este miércoles en la cuenta de Facebook de Miss Universo Tailandia dan cuenta que Itsaragrisil interpuso un recurso formal contra la ganadora; sin embargo, él no se ha pronunciado al respecto.