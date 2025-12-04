x

Miss Universo, de escándalo en escándalo: ahora la ganadora Fátima Bosch fue demandada por difamación

La ganadora del certamen fue demandada por Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia y con quien protagonizó una acalorada discusión durante el concurso.

  La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025. FOTO: Tomada de Instagram @missuniverse
    La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025. FOTO: Tomada de Instagram @missuniverse
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
La marca Miss Universo no sale de un escándalo para meterse en otro. A las ya críticas por la elección de la mexicana Fátima Bosch, la orden de arresto contra la copropietaria del certamen y las investigaciones por tráfico de armas y drogas contra el segundo copropietario, ahora se suma una demanda interpuesta en contra de la ganadora.

Lea aquí: Miss Universo: la corona que ya no encaja

Bosch, que hace apenas unos días denunció amenazasen su contra por su polémica elección, ahora fue demanda por difamación por Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia con quien protagonizó una pelea en medio de su participación en el concurso.

Miss Universo, de escándalo en escándalo: ahora la ganadora Fátima Bosch fue demandada por difamación

A mediados de noviembre, cuando las 122 candidatas ya estaban concentradas en Pak Kret, Bosch e Itsaragrisil tuvieron una acalorada discusión en la que el hombre trató de “tonta” a la mexicana e incluso amenazó con expulsarla del certamen.

En video: La excusa del presidente de Miss Universo sobre la derrota de Miss Costa de Marfil: “Necesita visa para ingresar a 175 países”

Durante un evento, Itsaragrisil recordó a los participantes el compromiso que cada una tiene de crear contenido en sus redes sociales hablando sobre Tailandia y los patrocinadores del reinado y fue en ese momento en el que el directivo comenzó a cuestionar a Bosch por no realizar dichas publicaciones. Todo quedó registrado en vídeo.

El también vicepresidente del certamen le preguntó a la mexicana si no pensaba compartir contenido sobre el país y el concurso en sus cuentas, mientras Ella intentaba defenderse y explicar sus argumentos. Sin embargo, Itsaragrisil le dijo que se callara, y la llamó “tonta” y “cabeza hueca”.

“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, le respondió Bosch.

Esa recordada discusión es el motivo de la demanda de Itsaragrisil a Bosch.

Siga leyendo: Tribunal de Tailandia ordenó el arresto de copropietaria de Miss Universo por fraude: estaría escondida en México

Un documento compartido este miércoles en la cuenta de Facebook de Miss Universo Tailandia dan cuenta que Itsaragrisil interpuso un recurso formal contra la ganadora; sin embargo, él no se ha pronunciado al respecto.

En el documento, el hombre sostiene que nunca llamó “tonta”, a Bosch como ella lo asegura y por eso ha prometido más acciones legales si descubre otras acciones difamatorias.

“Solicitamos a todos los medios de comunicación que tengan cautela al informar sobre este asunto y se abstengan de cooperar o amplificar las falsas acusaciones de la señora Fátima”, señala el comunicado.

Las diferencias entre Bosch e Itsaragrisil parecían haberse zanjado, ya que días después de la discusión, posaron juntos varias veces, incluso después de que la mexicana resultó ganadora del concurso.

Le puede interesar: Presidente de Miss Universo rompió el silencio tras acusaciones por fraude y cuestionamientos por millonario contrato en México

Utilidad para la vida