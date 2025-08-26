x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Quién es Travis Kelce, el jugador de la NFL que conquistó a Taylor Swift?

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce selló una de las historias de amor más seguidas de los últimos años. Pero, ¿quién es el hombre que pasó de ser estrella de la NFL a convertirse en protagonista de la cultura pop mundial?

  • Travis Kelce y Taylor Swift, una de las parejas más comentadas entre el deporte y la música. Foto: Getty Images via AFP.
    Travis Kelce y Taylor Swift, una de las parejas más comentadas entre el deporte y la música. Foto: Getty Images via AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
26 de agosto de 2025
bookmark

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores el 26 de agosto al anunciar su compromiso con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, mediante una publicación en Instagram en la que mostró su anillo junto al escrito, “tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”. La noticia confirmó lo que era un rumor hace semanas: la relación entre la superestrella del pop y uno de los mejores jugadores de fútbol americano de su generación entraba en una nueva etapa.

En contexto: Taylor Swift anunció que está comprometida con Travis Kelce tras dos años de relación

Nacido en Westlake, Ohio, en 1989, Travis Michael Kelce creció entre la pasión deportiva y algunos tropiezos personales. Durante su paso por la Universidad de Cincinnati, llegó a ser suspendido un año por violar las reglas del equipo, un episodio que lo obligó a replantear su disciplina. Esa resiliencia lo llevó en 2013 al Draft de la NFL, donde fue seleccionado por los Kansas City Chiefs, la franquicia con la que alcanzaría la cima: múltiples títulos y tres anillos de Super Bowl.

En el campo, Kelce se ha consolidado como uno de los tight ends más dominantes de la historia de la liga. Su capacidad para recibir pases, su conexión casi perfecta con el mariscal Patrick Mahomes y su estilo de juego versátil han revolucionado su posición. En 2020 impuso un récord histórico al superar las 1.400 yardas en una temporada, una marca nunca antes lograda por un jugador en su rol.

Pero Kelce es mucho más que números. Su carisma en conferencias de prensa, su estilo llamativo y su incursión en la cultura pop —con programas de televisión, apariciones en revistas de moda y un pódcast junto a su hermano Jason, quien también jugó en la NFL— lo convirtieron en una figura mediática con impacto más allá del deporte.

Además, recientemente incursionó en el cine, con un papel en la película Happy Gilmore 2, junto al conocido actor de comedia Adam Sandler.

Fue precisamente ese carisma lo que lo acercó a Taylor Swift en 2023, cuando asistió a un concierto de The Eras Tour con la intención de entregarle una pulsera con su número telefónico, un gesto que se volvió viral y que dio inicio a su historia de amor. Poco después, Swift fue vista apoyándolo en los estadios y Kelce acompañándola en su gira mundial.

@radiocorazonperu ❤️💍¡TAYLOR SWIFT SE CASAAAA! #Taylor anunció a través de sus redes sociales que se comprometió con el jugador de la NFL #TravisKelce. PD: Manifestation (Travis's version) 😭🥺 #taylornation #taylorswift #swifties #celebirities #married #bride #boda #culturepop #fyp #parati #selenagomez #traviskelce #friendshipbracelets ♬ sonido original - Radio Corazón

El anuncio no solo generó emoción por la historia de amor, sino también por los guiños simbólicos. En redes sociales, fanáticos de Swift destacaron la similitud entre el lugar elegido para la propuesta y el escenario de parte de las fotografías promocionales de Lover, el álbum en el que la cantante habló del amor en sus múltiples facetas. Para muchos, el paralelismo fue una forma poética de unir su carrera artística con este nuevo capítulo personal.

Temas recomendados

Deportes
Conciertos
Super Bowl
Amor
Matrimonio
Cantantes
NFL
Deportistas
Industria musical
Parejas
Romance
fútbol americano
Estados Unidos
Donald Trump
Taylor Swift
Travis Kelce
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida