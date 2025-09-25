x

El millonario proyecto de Robert De Niro: abrirá un resort de lujo en exclusiva playa de la princesa Diana en el Caribe

El actor estadounidense eligió a Barbuda para su nuevo proyecto turístico. La isla es conocida por una de sus playas que lleva el nombre de la princesa Diana, en honor a la fallecida princesa de Gales que visitaba este lugar.

    El actor, director y productor estadounidense, Robert De Niro, habló sobre su faceta como empresario. FOTO: Xinhua
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 7 horas
bookmark

El legendario actor estadounidense Robert De Niro, en su otra faceta como empresario, avanza en la construcción de un exclusivo complejo turístico en Barbuda, la isla del Caribe Oriental famosa por su vínculo con la fallecida princesa Diana de Gales.

El ganador del premio Óscar ha invertido 210 millones de euros en la construcción del Nobu Beach Inn, un complejo turístico de lujo que abrirá sus puertas a inicios de 2026 en la isla caribeña, según informó el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne.

El Nobu Beach Inn está ubicado sobre el terreno donde antes funcionó el histórico K Club, un icónico hotel que en los años noventa atrajo a figuras de la realeza y celebridades internacionales.

Puede leer: Shakira terminó de construir su escuela para los niños de Tibú, Norte de Santander: así lucen las instalaciones

La princesa Diana visitó Barbuda al menos cuatro veces durante su vida, y en varias ocasiones se hospedó en este club. En su honor, la playa lleva hoy el nombre de Playa Princesa Diana.

Posteriormente, el hotel K Club quedó en abandono o parcialmente destruido tras el paso del huracán Irma en 2017.

De Niro, de 82 años, recordó cómo quedó cautivado por Barbuda desde su primera visita: “Siempre pensé que era algo especial. Y dije: ‘Este es el sitio, si podemos conseguirlo’”, dijo al The New York Times.

El proyecto, concebido como un destino de ultralujo, ofrecerá 36 habitaciones distribuidas en 17 bungalós, todas con piscina privada, con tarifas que iniciarán en los 2.500 dólares por noche (casi 10 millones de pesos colombianos).

Además, el plan incluye la venta de 25 villas frente al mar, con precios que parten desde los 12 millones de dólares cada una, pensadas para atraer a los viajeros y compradores más exclusivos del mundo.

De Niro se ha abierto camino en el mundo hotelero y el Nobu Beach Inn forma parte de su portafolio de inversiones junto a la cadena Nobu Hotels, fundada con el chef Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper, que ya cuenta con presencia en destinos de élite como Miami, Ibiza, Londres y Marbella.

Para el actor, “ser magnate de la hostelería no es exactamente más divertido que ser actor, simplemente es diferente. Actuar es solo otra tarea, por así decirlo”, afirmó.

Barbuda, un paraíso exclusivo

Barbuda, parte del Estado de Antigua y Barbuda, es conocida por sus playas de arena rosada, arrecifes de coral y su ambiente íntimo, alejado del turismo masivo que caracteriza a otras islas del Caribe.

Tiene algunas de las playas más vírgenes del Caribe, alberga uno de los santuarios de fragatas más grandes del mundo —ubicado en la laguna Codrington, donde anidan miles de estas aves marinas— y se practica el ecoturismo con caminatas, observación de aves y recorridos en kayak.

La isla ha buscado en los últimos años atraer inversiones de alto perfil para revitalizar su economía tras el paso devastador del huracán Irma.

Barbuda se perfila para convertirse en uno de los destinos más codiciados del Caribe para turistas de alto poder adquisitivo que buscan resorts, villas privadas y experiencias personalizadas.

